Volley, Sir Safety Susa Perugia: il dodicesimo posto assoluto della S3 3X3 chiude la stagione bianconera

Con la chiusura ieri delle finali nazionali S3 3X3 si è chiusa anche la stagione del settore giovanile della Sir Safety Susa Perugia.

I piccoli Block Devils del Volley Giovanile Sir Perugia di coach Moscioni, campioni regionali di categoria, tornano soddisfatti e con un grande ricordo da mettere nel proprio cassetto dalla kermesse tricolore che si è disputata dal 13 al 15 giugno presso l’area del Palmeto, sul lungomare di Schiavonea, frazione di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, location meravigliosa con ben sette campi allestiti dall’organizzazione in un ambiente decisamente suggestivo.

Esperienza stupenda quella vissuta dai giovanissimi bianconeri che hanno chiuso al dodicesimo posto finale dimostrando in campo la crescita avuta durante tutta la stagione in un’età nella quale i miglioramenti sono tangibili, ma nella quale al tempo stesso la cosa fondamentale è divertirsi e stare insieme ai propri amici.

Sotto il profilo strettamente pallavolistico, i giovanissimi di coach Moscioni hanno avuto un avvio subito in salita nella prima giornata di gare. Inseriti nel girone E prima fase, un raggruppamento che si rivelerà di ferro, i piccoli bianconeri subiscono due sconfitte in altrettante partite contro Piacenza (15-10, 15-5 i parziali) ed i marchigiani della Pallavolo Sabini (15-11, 15-2 i punteggi dei set), squadre che termineranno la kermesse al primo e secondo posto assoluto. Nel pomeriggio, dopo la sconfitta 2-0 con Genova (15-5, 15-11) arriva la prima vittoria contro i sardi del Vega Volley 2-0 (15-12, 15-11), vittoria che piazza i piccoli Block Devils al sedicesimo posto nel ranking prima della fase ad eliminazione diretta. Il giorno successo arriva il secondo successo contro l’Olimpia Volley, nona nel ranking, superata con il punteggio di 2-0 (15-8, 15-13), affermazione che apre le porte alle sfide che assegnano i posti dal nono al dodicesimo. La semifinale contro i toscani della Pallavolo Scarperia vede i bianconeri sconfitti 2-0 (15-11, 15-9). Nel match conclusivo del loro torneo, valido per l’undicesimo e dodicesimo posto, i ragazzi affrontano in due giornate (causa rinvio per pioggia con chiusura nel palasport locale) i parietà del Futura Volley con il risultato finale che sorride a questi ultimi in due set (15-11, 15-6).

Alla fine applausi per tutti ed una manifestazione che resterà certamente per sempre nel cuore di questi giovani atleti.

Questa la rosa della formazione S3 del Volley Giovanile Sir Perugia: Ambrogi Andrea, Bistarelli Alessandro, Lorenzetti Federico, Martinelli Francesco, Mencaglia Gabriele, Menetti Iacopo, Mezzetti Matteo, Ottaviani Alessandro. All. Moscioni Andrea.