Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno stravince ad Orte in amichevole

Inizia a carburare nel modo giusto la Rossi Ascensori Foligno che ad Orte, sul terreno del Volley Club, una delle compagini che meglio si è mossa nel mercato è estivo, ha ottenuto un successo convincente. Quattro i set che sono stati disputati, tutti vinti dai biancoazzurri con i seguenti parziali: 25-22, 25-20, 25-19, 25-18.

Numeri già importanti, che testimoniano la voglia di fare e l'entusiasmo di questo gruppo e il buon lavoro sul piano atletico svolto fino a questo momento. Inoltre i Falchetti hanno mostrato una certa intercambiabilità: per ogni set è stata schierata una formazione diversa senza che la squadra ne abbia in alcun modo risentito.

Non può che essere soddisfatto Fabrizio Grezio: "Una buona serata di allenamento in cui la squadra ha già dimostrato una grande voglia di mettersi in gioco - ha dichiarato il coach all'ufficio stampa - senz' altro si è visto il carico di lavoro fisico che stiamo affrontando, ma ho avuto ottime indicazioni e spunti su cui poter costruire il lavoro, ho utilizzato tutti gli effettivi, e sono in generale soddisfatto di ciò che ho visto compatibilmente a questo momento di preparazione atletica che stiamo vivendo".