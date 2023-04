Volley B maschile, la Rossi Ascensori fa suo anche il derby in modo memorabile e rafforza il quarto posto

All'inferno e ritorno. Tutti i derby sono così e anche quello del Topino non ha fatto eccezione. A spuntarla, dopo una rimonta incredibile, è la Rossi Ascensori, che con il 3-2 conquistato al PalaPaternesi contro degli Italchimici affamati di punti salvezza prosegue nella striscia positiva rafforzando dunque il quarto posto. Dare tutto e cercare di chiudere in bellezza è il leit motiv della squadra biancoazzurra, che malgrado le traversie subite in stagione vuole chiudere al meglio e i presupposti non possono che essere buoni.

LA PARTITA - Piumi deve rinunciare allo squalificato Gavazzi e lo rimpiazza nel ruolo di opposto con il giovane Paolucci in diagonale con Catinelli. Al centro ci sono Merli e Menichetti mentre in posto 4 partono Lucarelli e Fantauzzo con Lombardo libero.

Inizio equilibrato fino al 10 pari, poi primo tentativo di fuga dei padroni di casa (14-10). Merli fa sperare (22-20) ma gli avversari riescono a spuntarla (25-22).

Contromossa di Piumi che sposta Lucarelli sulla linea degli opposti ed inserisce in posto 4 Sorrenti. Il secondo set è quasi la fotocopia del precedente: sull'11 pari gli Italchimici allungano (18-15). I Falchetti provano a rientrare ma Carbone appare in serata di grazia e regala ai suoi il preziosissimo due a zero (25-19).

Gi ospiti sono spalle al muro e ripartono con Fantauzzo (6-10), venendo però ripresi sul 21 pari. Questa volta è Menichetti a chiudere e a riaprire l'incontro (23-25).

L'inerzia del match cambia radicalmente: la Rossi Ascensori sprinta in avvio di quarto set (2-5) e questo innervosisce i padroni di casa che commettono errori in serie. Merli e Fantauzzo ne approfittano (13-19) ed un errore al servizio degli Italchimici rimette tutto in gioco (17-25).

Si va al tie break e anche qui accade di tutto: a conquistare il cambio di campo sono gli Italchimici (8-7) che poi riusciranno anche ad allungare (12-9). Break ospite con Sorrenti e Lucarelli (12-12). Emozioni anche nel finale: Menichetti conquista il match ball (13-14) e Sorrenti riesce a sfruttarlo, portando a termine dunque una rimonta davvero bella e clamorosa (13-15)

TABELLINO

ITALCHIMICI FOLIGNO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO 2-3 (25-22, 25-19, 23-25, 17-25, 13-15)

ROSSI ASCENSORI FOLIGNO: Fantauzzo 17, Lucarelli 10, Merli 11, Menichetti 13, Paolucci 2, Catinelli 4, Sorrenti 7, Fuganti, Lombardo L. N.e. Beddini, Piumi. All. Fabio Piumi