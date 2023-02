Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno sbanca il PalaPanini e continua la risalita

Squadra in casa

Squadra in casa Modena Volley B

Forse è tardi per attaccare la zona playoff, ma le partite vanno sempre e comunque giocate. E' il messaggio che ha voluto trasmettere la Rossi Ascensori Foligno, che con una prova di grande carattere e concretezza sono andati ad espugnare il PalaPanini piegando con il massimo scarto la formazione B del Modena Volley, uno dei club più rinomati della Superlega. La partita, come testimoniano i parziali (21-25, 22-25, 21-25), è stata più combattuta di quanto non dica il risultato finale, ma alla fine l'esperienza dei Falchetti ha avuto la meglio.

Decisivo l'apporto Menichetti e di un Lucarelli in grande spolvero, schierato da terzo schiacciatore invece di opposto. Ma alla fine è stata una prova maiuscola di tutta la squadra, risultata superiore in tutti i fondamentali.

LA PARTITA - Fabrizio Grezio opta per la diagonale Catinelli-Lucarelli, al centro Merli-Menichetti, in posto 4 Fantauzzo-Sorrenti, libero Lombardo.

Avvio equilibrato con entrambe le squadre che si affrontano senza esclusione di colpi, poi sono i Falchetti ad allungare in un paio di occasioni (10-13 e 11-15). Modena sfrutta qualche imprecisione e si riporta sotto (20-21), spezza tutto il turno al servizio di Fuganti (21-24). Chiude il primo tempo di Menchetti e Foligno passa a condurre le danze.

I gialloblù mettono per la prima volta in naso avanti poco prima della metà del secondo set (10-9), poi Foligno alza il muro portandosi sul 14-17. I giovani canarini non si arrendono, ma devono cedere nel finale per mano di un Sorrenti ispiratissimo (22-25).

Terzo set in pratica fotocopia del precedente: Modena passa sul 14-13 salvo poi subire il ritorno dei biancoazzurri che dapprima restano incollati poi mettono a segno il break decisivo e risolutivo (21-25).

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI - Così a fine partita lo schiacciatore Filippo Fuganti Pedoni: "Non è mai facile approcciarsi a questo tipo di partite, con squadre oggettivamente inferiori che non avendo nulla da perdere possono affrontare la gara senza pensieri.

Siamo stati attenti a non abbassare la concentrazione e molto concreti nei momenti finali dei set senza correre mai rischi reali.

Vittoria piena e punti importanti per la classifica per non perdere più occasioni.

Ora c’è da rimettersi subito al lavoro per affrontare una serie di sfide molto impegnative che ci faranno capire se davvero possiamo ambire alle zone alte della classifica.

In settimana dovremmo riuscire a recuperare definitivamente tutti gli infortunati in modo da poter finalmente schierare la formazione migliore, e verificare quale è il nostro reale valore in questo campionato!"

IL TABELLINO

FOLIGNO Paolucci, Sorrenti 15, Menichetti 12, Lucarelli 7, Fantauzzo 9, Merli 9, Catinelli 4, Lombardo libero, Fuganti, n e Gavazzi, Piumi, Beddini

MODENA: Brontolo, Schianchi 8, Melato 2, Pauli 10, Tauletta 7, Menabue 14, Malavasi 1, Castagneri 3, Bertagnoli 5, Bini Libero