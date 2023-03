Volley B maschile, Arno frena la risalita della Rossi Ascensori Foligno

Mancò la fortuna ma non il valore. Il famoso detto calza perfettamente a pennello alla Rossi Ascensori Foligno, che oggi pomeriggio si è vista interrompere la striscia positiva dall'Arno Volley, seconda della classe. La squadra toscana ha espugnato il PalaPaternesi per tre set ad uno ma i Falchetti, pur non riuscendo a ripetere l'exploit di settimana scorsa in quel di Civita Castellana, se la sono giocata eccome. A far pendere l'ago della bilancia in favore dell'avversario è stata sicuramente la maggior concretezza di quest'ultimo nei momenti topici, così come alcune decisioni arbitrali rivelatesi tutt'altro che felici. La corsa playoff, che già in partenza era complicata, potrebbe ora chiudersi definitivamente ma questo gruppo, dimostratosi ancora una volta in salute, vorrà continuare a lottare.

LA PARTITA - Gubbini schiera in avvio Lucarelli nel ruolo di opposto in diagonale con Catinelli, in posto 4 ci sono Fantauzzo e Sorrenti, mentre Menichetti e Merli sono i centrali, libero Lombardo.

Biancoazzurri che partono belli carichi e trovano il primo allungo con due ace di fila di Fantauzzo (13-11). La reazione ospite non si fa attendere e un altro ace ribalta la situazione (18-19). Lucarelli da posto 2 non sbaglia firmando il riaggancio (20-20). Qui entra in scena l'arbitro, che sanziona ai Falchetti una doppia piuttosto dubbia regalando due match point ai toscani (22-24), che chiuderanno 23-25 con Da Prato.

Foligno si fa tradire dal nervosismo e parte a rilento nella seconda frazione (4-7). Dopo il time out si mette in luce Merli, che con tre punti in fila fa 9-9. Arno sembra mettere in ghiaccio il set (11-15), ma deve fare i conti con la reazione locale, che si concretizza con l'ace di Lucarelli e il muro di Sorrenti (15-15). I biancoazzurri ci credono e passano a condurre con Merli e Lucarelli (20-18), ma il muro biancoverde sembra rendere vano lo sforzo (21-21). Menichetti è il protagonista assoluto delle battute finali: il suo muro vale il 23-21, il suo primo tempo il 25-23.

Ci si aspetta la carica giusta da parte della Rossi Ascensori, ma il 2-0 iniziale illude un po' tutti; Arno va sul 6-10. Menchetti si vede recapitare un cartellino rosso, entra Beddini; gli ospiti approfittano delle defaillance sempre più frequenti dei padroni di casa e si aggiudicano con facilità il terzo set (14-25).

Il quarto set inizia sul filo dell'equilibrio (7-7), spezzato da Arno per il 7-10. Reazione Foligno con Fantauzzo e Menichetti, rientrato in campo, ed è 15-14. Contro break biancoverde con il muro (18-22) e giochi in apparenza chiusi con anticipo. Menichetti è protagonista della rimonta con il muro del 22 pari, preludio ai vantaggi: risolve un muro ospite e si termina sul 25-27.

TABELLINO

?????? ????? ???????-?????????? ???? ?-? (??-??, ??-??, ??-??, ??-??)

?????? ????? ???????: Menichetti 10, Fantauzzo 12, Merli 7, Sorrenti 12, Lucarelli 15, Catinelli 1, Lombardo (L), Paolucci, Beddini, ne Piumi. All Gubbini