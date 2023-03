Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno torna a marciare: 3-0 a Livorno

Torna a marciare, dopo un periodo difficile soprattutto causa defezioni, la Rossi Ascensori Foligno che contro il Tomei Livorno incamera la seconda vittoria consecutiva. Al PalaPaternesi è venuto fuori un 3-0 senza diritto di replica, sul quale c'è sicuramente la mano di Antonio “Tony” Scappaticcio, ex allenatore biancoazzurro rimasto molto legato all'ambiente e scomparso prematuramente nei giorni scorsi. Grande la commozione prima dell'inizio della gara, con un minuto di silenzio che ha commosso tutti. Tributo doveroso ad una persona che tanto ha dato in passato a questa squadra.

LA PARTITA - Gubbini schiera Lucarelli nel ruolo di opposto in diagonale con il palleggiatore Catinelli, in banda ci sono Fantauzzo e Sorrenti, mentre al centro Merli e Menichetti con Lombardo nel ruolo di libero.

Buona la partenza dei boancoazzurri, che vanno sul 12-9. Fantauzzo in battuta e Sorrenti, abile a giocare sul mani fuori, siglano l'allungo decisivo del primo set (22-17). Fantauzzo mette a segno il 24-18, Catinelli chiude subito con un tocco pregevole (25-18).

Si riparte punto a punto nella seconda frazione (6-6), Livorno poi allunga (6-9). Lucarelli non si arrende e trova il riaggancio (10-10). Sorpasso dei Falchetti con Merli (14-12), mentre decisivo risulta l'ace di Fantauzzo (21-17). Menichetti in primo tempo regala cinque set ball a Foligno (24-19), chiude Lucarelli con un attacco da seconda linea.

L'avvio del terzo set è l'esatta fotocopia di quello precedente (6-6), ma stavolta il break, con Fantauzzo e Lucarelli, è di chiara marca biancoazzurra (11-7). I labronici le tentano tutte per riportarsi sotto (13-11), ma due muri di Lucarelli e Sorrenti spengono in maniera pressochè definitiva le loro velleità (17-11). Ultimo sussulto di orgoglio biancorosso (22-19), che non basta: gli ingressi di Piumi, Paolucci e Beddini non cambiano il trend e la chiusura è affidata ancora a Fantauzzo, autore dall'ace del 25-19.

TABELLINO

EDOTTO ROSSI FOLIGNO-TOMEI LIVORNO 3-0 (25-19, 25-19, 25-19)

EDOTTO ROSSI FOLIGNO: Fantauzzo 16, Sorrenti 6, Menichetti 7, Merli 5, Lucarelli 18, Catinelli 3, Lombardo L, Piumi, Paolucci, beddini. N.E. Gavazzi, fuganti. All. Gubbini