Volley B maschile, missione continuità per la Rossi Ascensori Foligno: sabato arriva Pontedera

La ripartenza è stata di quelle davvero importanti, con il successo di Orte al termine di un match a dir poco spettacolare; adesso il prossimo obbiettivo per la Rossi Ascensori Foligno, che difficilmente potrà tornare in corsa per i playoff, è la continuità. I Falchetti, ancora alle prese con alcune defezioni, si appresta ad ospitare sabato alle 21 al PalaPaternesi il Gruppo Lupi Pontedera, sesta forza del girone F, staccato di tre punti proprio dagli uomini di Fabrizio Grezio.

Una vittoria piena garantirebbe l'aggancio ai biancoazzurri toscani, i cui punti di forza sono gli schiacciatori Sabatini e Lumini, ed è questo il prossimo step che i folignati si pongono in una stagione di gran lunga inferiore alle aspettative.

Tocca al centrale Lorenzo Merli presentare il match: "Sabato ci aspetta una partita molto delicata. Pontedera è una squadra esperta che sta dando filo da torcere a tutti. Una vittoria piena ci permetterebbe di raggiungerli a pari punti per poi utilizzare le due settimane di sosta del campionato per recuperare appieno tutti gli infortunati in vista del girone di ritorno".