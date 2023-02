Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno si prepara all'esame Villadoro con una grande novità

Giornate piuttosto convulse quelle che si sono vissute in casa Rossi Ascensori Foligno. Le ultime due vittorie consecutive, conquistate ai danni di formazioni di una certa importanza quali Grosseto e Modena, non sono bastate a Fabrizio Grezio per restare sulla panchina biancoazzurra. Il tecnico, che aveva sostituito Giuseppe Bua il 2 dicembre del 2021, è stato sollevato dall'incarico e per sostituirlo si è optato per una soluzione interna, vale a dire Amedeo Gubbini, già alla guida della squadra giovanile che milita in serie C.

I ringraziamenti di rito si sprecano ma non è ancora stata resa nota la motivazione di una decisione che ha colto di sopresa un po' tutti: è probabile che il presidente Fabio Piumi voglia dare una scossa in vista del rush finale che potrebbe portare i Falchetti nuovamente in corsa per le posizioni che contano di questo girone F.

Per il nuovo allenatore la prima in biancoazzurro non sarà facile: al PalaPaternesi arriva Villadoro, attualmente quarta in classifica, desiderosa di riscattare il ko in quattro set contro la capolista Civita Castellana e che ancora crede di poter raggiungere il secondo posto, l'ultimo utile per prendere parte agli spareggi promozione

Queste le prime impressioni di Gubbini alla vigilia dell'esordio sulla panchina della prima squadra biancoazzurra: "Essendo un uomo a disposizione della società ho accettato volentieri l'incarico che mi ha assegnato il presidente Piumi. Sappiamo che non sarà una partita semplice perchè la squadra avversaria è una delle più forti del girone. Noi però non siamo da meno e possiamo dire la nostra contro qualunque avversario. Sarà importante rimanere concentrati sin dal primo punto".