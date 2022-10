Volley B maschile, per la Rossi Ascensori scocca l'ora del debutto casalingo

Il ko di misura di Grosseto non può non aver lasciato del rammarico, ma la parola d'ordine non può che essere ripartire. La Rossi Ascensori Foligno cerca il riscatto nella prima sfida casalinga dell'anno ma l'avversario sarà di quelli insidiosi: al PalaPaternesi arrivano i giovani del Modena Volley, il club più prestigioso e vincente della pallavolo maschile italiana, determinato a vendere cara la pelle.

In particolare andrà sicuramente prestata attenzione ad elementi del calibro del centrale Tauletta, dello schiacciatore Gozzi, dell'opposto Pauli ed infine del centrale Sandu, il quale ha già all'attivo significative esperienze in serie A3

A parlare alla vigilia di questo appuntamento è Alberto Gavazzi: "Settimana scorsa abbiamo iniziato in salita - ha dichiarato l'opposto all'ufficio stampa - ma come tutti gli obiettivi importanti, questi non sono mai facili da raggiungere. Abbiamo voglia di rivalsa e sabato sarà l'occasione per dimostrare. Contro Modena sarà una partita molto interessante perché affronteremo una formazione giovane ma piena di talenti futuribili, tra cui Gozzi e Tauletta, che giocano con sfrontatezza e che si galvanizzano azione dopo azione. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per arrivare nelle migliori condizioni possibili mantenendo il focus sul nostro obiettivo, set dopo set".

Sulla stessa lunghezza d'onda lo schiacciatore Umberto Sorrenti: "Sabato ci aspetta una sfida ostica contro una squadra giovane, composta da un roster molto dotato sia dal punto di vista tecnico ma anche fisico. Noi punteremo a esprimere il nostro miglior gioco per far si di riscattarci dopo l’ultima partita, non sarà facile, ma in settimana abbiamo lavorato molto per farci trovare pronti a questa sfida".

Il fischio di inizio è fissato per domani alle ore 21 e la società biancoazzurra garantirà la diretta dell'incontro, che sarà diretto da Sacrini Francesco e Renzi Emanuele, sulla propria pagina Facebook.