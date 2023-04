Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno vince ancora: Santa Croce giù al tie break

Doveroso partire dall'inizio. In settimana, tra lo stupore generale, era stato annunciato l'allontanamento di Amedeo Gubbini, tecnico proveniente direttamente dalla squadra di C. Il tutto malgrado la Rossi Ascensori Foligno abbia vinto l'ultima partita e sia tornata ad esprimersi su buoni livelli. L'ennesimo scossone di una stagione per certi versi tribolata, che ha fruttato l'arrivo in panchina di Fabio Piumi, già palleggiatore di riserva, non ha scalfito la convinzione di un gruppo che vuole onorare al meglio questo finale di campionato. Chiara dimostrazione è la vittoria per 3-2 sui Lupi Santa Croce, con i biancoazzurri che hanno confermato di essere in un ottimo stato di forma.

LA PARTITA - Questo il sestetto messo in campo da Piumi: Gavazzi nel ruolo di opposto, in diagonale con Catinelli in posto 4 ci sono Lucarelli e Fantauzzo mentre al centro Merli e Menichetti, Lombardo è il libero.

Inizio di marca ospite, poi Falchetti con grande volontà restano attaccati fino al sorpasso (21-20). Si chiude punto a punto, con i padroni di casa a spuntarla ai vantaggi (29-27).

La sfida è difficile e si sapeva. Nel secondo set si assiste alla reazione dei toscani, che da subito prendono il largo (9-11) e vanno facilmente ad imporsi per 17-25.

Riparte bene Foligno nella terza frazione (9-6), Menichetti dal centro attacca efficacemente e toglie all'avversario ogni possibilità di recupero (25-21).

Santa Croce, al termine di un quarto parziale giocato punto a punto, mette a segno il break finale che determina il 22-25. Giochi dunque rimandati al tie break.

Che inizia anch'esso sul filo dell'equilibrio, rotto dall'ace di Fantauzzo che manda le due squadre al cambio di campo (8-6). La marcia biancoazzurra non si arresta con il muro di Lucarelli (11-8). Ancora un muro, stavolta di Catinelli, chiude le ostilità (15-12).

TABELLINO

