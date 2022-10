Volley B maschile, la Rossi Ascensori pronta all'esordio

Una pre season convincente nel suo complesso non può che suscitare ottimismo nelle fila della Rossi Ascensori Foligno, che si accingono ad iniziare un nuovo campionato di B.

Non è cambiato il girone così come buona parte delle avversarie: il primo ostacolo si chiama Invicta Grosseto, da affrontare in trasferta domenica 9 ottobre. La squadra toscana ha chiuso la scorsa stagione nelle posizioni di mezzo della classifica, ma gli innesti fatti in estate non possono che essere un motivo sufficiente affinchè i biancoazzurri scendano in campo con la giusta concentrazione e motivazione.

Così parla all'ufficio stampa del club coach Fabrizio Grezio, professando grande ottimismo malgrado le difficoltà che la gara presenta: "Incontreremo una squadra molto più forte rispetto all'anno scorso hanno confermato i due posti 4 Galabinov e Alessandrini, e Pellegrino l'opposto, in più hanno preso un buon palleggiatore di esperienza come Baratti e il centrale Gasperi. Sarà una bella partita, penso che la pressione la avranno loro, che giocheranno in casa, molto spesso giocare fuori comporta meno pressione e una prestazione più libera da condizionamenti, soprattutto se è la prima per una squadra nuova come la nostra".

Il match sarà visibile in diretta youtube e fb sui canali Invicta Volleyball a partire dalle 17.