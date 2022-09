Volley B maschile, Rossi Ascensori ancora implacabile: 4-0 ad Orte

La Rossi Ascensori Foligno prosegue nella sua crescita di squadra ed inizia a prenderci gusto. Ieri sera si è disputato, stavolta tra le mura amiche, il replay del test disputato tre giorni fa ad Orte ed il risultato non è cambiato: i biancoazzurri si sono imposti per quattro set a zero (25-13, 26-24, 25-19, 25-17) nei quali si è vista già una bella identità unita ad una condizione fisica più che discreta.

Il confronto, per la cronaca, c'è stato soltanto nel secondo parziale, aggiudicatosi ai vantaggi, gli altri sono filati via con chiara superiorità da parte dei ragazzi guidati da un Fabrizio Grezio che può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento.

Anche questa volta tutta la rosa è stata ruotata senza che il gioco ne abbia minimamente risentito ed è sicuramente questo l'aspetto più confortante in vista dell'inizio del campionato.

A fine partita ha esternato le sue sensazioni all'ufficio stampa dei biancoazzurri il centrale Lorenzo Merli: "Le sensazioni sono positive pur venendo da un periodo prevalentemente di preparazione fisica, abbiamo fatto dei passi avanti rispetto a giovedì. Il gruppo si sta formando dato che siamo una squadra completamente nuova e non è facile trovare subito la giusta intesa, ma posso dire che questa è la strada da seguire per migliorarsi giorno dopo giorno".