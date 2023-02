Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno ci mette l'orgoglio: contro Grosseto vittoria e sorpasso

I test effettuati durante la sosta avevano già fatto intravedere evidenti progressi e quando la prova del campo li conferma non si può che essere felici. La Rossi Ascensori Foligno ha superato a pieni voti l'esame Invicta Grosseto con una vittoria, ottenuta in 4 set (25-15,25-18, 22-25, 25-19), che vale il sorpasso in classifica proprio ai danni dei toscani.

Riagganciare la zona playoff non sarà facile, ma a confortare è il ritrovato gioco spumeggiante e lo spirito di squadra, che ha consentito ai Falchetti di ottenere questo prestigioso successo.

LA PARTITA - Grezio schiera dall'inizio la diagonale Catinelli-Paolucci, al centro Menichetti-Merli, in posto 4 Fantauzzo-Sorrenti libero Lombardo .

Primo set a senso unico, con i biancoazzurri che con Goligno si mette subito bene (12-5). Il turno al servizio di Fantauzzo allunga ancora (19-7), poi è un muro di Paolucci su Galabinov a suggellare il 25-15.

Stesso e identico copione nel secondo, con gli attaccanti bravi a concretizzare l'imponente mole di gioco prodotta (19-11). Entrano Piumi e Fuganti Pedoni ma la sostanza non cambia (20-12). Sarà Piumi a farsi trovare pronto e ad allungare ancora (21-13). Grosseto prova un timido riavvicinamento, ma il set si chiude con un comodo 25-18.

Terzo parziale e difficoltà, specie in ricezione, che iniziano a prendere corpo. Grosseto ha buon gioco e passa a condurre 12-14. Fantauzzo e Sorrenti non mollano (16-16), ma i maremmani sono lesti ad allungare nuovamente (16-19). Sul 21-22 Fantauzzo non è preciso e il primo tempo degli avversari riapre il match. O per lo meno ci prova.

Sprint Foligno nel primo set (16-12), poi entra Lucarelli che fornisce un ottimo contributo malgrado la lunga inattività. Galabinov sbaglia, poi Paolucci e Menichetti chiudono di fatto la contesa (23-18). Il punto della vittoria è firmato da un errore di Grosseto (25-19).

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI - La sosta è servita a Marco Lucarelli per recuperare da un infortunio che lo ha tenuto fuori due mesi. Queste le sue impressioni: "Oggi é stata una vittoria meritata, ci siamo divertiti in campo e anche una buona rivincita dell'andata. Cominciamo con la marcia giusta questo girone di ritorno, abbiamo lavorato tanto in questo periodo un po' particolare tra infortuni e cose che non riuscivano, adesso pensiamo ad affrontare una alla volta tutte le partite che già abbiamo affrontato e conosciamo".

IL TABELLINO

Fantauzzo 18, Sorrenti 8, Paolucci 10, Menichetti 19, Merli 10, Catinelli 3, Lombardo (L) Fuganti 2, Lucarelli 1, Piumi, n.e. Beddini (K), Mancini, Malvestiti, Gavazzi