Volley B maschile, la Rossi Ascensori Foligno continua a vincere: vittima di turno il Volley Orte

Squadra in casa

Squadra in casa Edottorossi Foligno

La Rossi Ascensori continua ad onorare alla grande la maglia e ottiene ancora una vittoria di prestigio, questa volta contro il Volley Club Orte. I tre punti conquistati dai biancoazzurri, che non fanno che alimentare i rimpianti che la stagione che poteva essere, permettono loro di fatto di blindare la quarta posizione quando manca soltanto una giornata al termine. Di certo un ottima base per progettare un futuro ancora più ambizioso.

LA PARTITA - Fabio Piumi schiera Catinelli e Gavazzi sulla diagonale palleggiatore-opposto, Fantauzzo e Lucarelli in posto 4, Merli e Menichetti al centro, Lombardo libero.

Un errore della squadra ospite vale la prima minifuga dei Falchetti (8-5), poi arriva il riaggancio (17-17). Decide il primo set il turno al servizio di Catinelli (22-18), distacco acuito dalla pipe di Fantauzzo (24-19). Chiude Menchetti per il 25-21.

La seconda frazione inizia subito bene per i biancoazzurri (6-4), che approfittano di alcuni errori della formazione viterbese per allungare grazie a Marli (10-5). Ancora allungo (14-6), Foligno gode di 9 set ball. Menichetti chiude nuovamente per il 25-18.

Decisamente più intenso il terzo set, che vede Orte partire meglio sfruttando qualche imprecisione dei folignati (8-13); ace di Lucarelli che riporta sotto i biancoazzurri (13-15), abile a pareggiare con il muro di Catinelli. Con il medesimo fondamentale gli ospiti passano a condurre di nuovo (20-23), nuovo aggancio con Fantauzzo (23-23). Vantaggi inevitabili, risolti ancora con un muro di Catinelli (27-25).

TABELLINO

EDOTTO ROSSI FOLIGNO-VOLLEY CLUB ORTE 3-0 (25-21, 25-18, 27-25)

EDOTTO ROSSI FOLIGNO: Catinelli 8, Gavazzi 8, Fantauzzo 13, Lucarelli 9, Merli 8, Menichetti 9, Lombardo L, Beddini, Sorrenti, N.E. Fuganti, Piumi. All. Fabio Piumi