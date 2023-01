Volley B maschile, buon test per la Rossi Ascensori Foligno: la Sir cade in tre set

Il campionato di serie B si è fermato ma la Rossi Ascensori Foligno no. La ripresa bussa alle porte: sabato prossimo i Falchetti ospiteranno al PalaPaternesi Grosseto, match in cui dovranno riscattarsi dopo la sconfitta netta rimediata con Pontedera prima della sosta.

Per non perdere il ritmo è stato organizzato un allenamento congiunto con la Sir Perugia, terminato con il punteggio di 3-0. In tutti i set i biancoazzurri hanno mostrato buone percentuali e tutti gli elementi della rosa si sono alternati, dimostrando una buona condizione atletica.

Così il coach Fabrizio Grezio, che ha potuto sperimentare diverse soluzioni di gioco, commenta la prestazione dei suoi uomini: "Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, che hanno dimostrato concentrazione e qualità nell'allenamento di ieri sera. Il test è servito a dare molti spunti e risposte su alcuni aspetti tecnici che volevo verificare. Siamo anche in pronto recupero dei nostri giocatori infortunati, e questo fa ben sperare al gruppo e all'ambiente in vista del girone di ritorno che comincerà dalla prossima settimana".