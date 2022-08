Volley serie A3, la Ermgroup pronta a ripartire

Il conto alla rovescia sta per finire. Il tempo di far passare il “ponte” di Ferragosto e l’avventura della ErmGroup Pallavolo San Giustino nel campionato di Serie A3 Credem Banca sta ufficialmente per prendere il via. La giornata di martedì 16 agosto sarà quella del raduno: si comincerà alle 15 al palazzetto dello sport, luogo di ritrovo, con la consegna dell’equipaggiamento ai giocatori e al relativo staff, si proseguirà alle 15.30 con la sistemazione negli alloggi e poi alle 17.30 con la riunione tecnico-organizzativa. Al termine, intorno alle 18.30, spostamento nella sede della Elmec, capofila di ErmGroup, per la presentazione interna corredata dal successivo momento conviviale, nel corso del quale sarà possibile per tutti i componenti della società fare conoscenza con la squadra. E da mercoledì 17, atleti al lavoro sotto la guida degli allenatori Marco Bartolini e Mirko Monaldi e del preparatore Giovanni Collacchioni, che ha previsto una seduta per le 9 nella sua palestra, la G-Point di San Giustino. A seguire, visite nello studio del responsabile sanitario, il dottor Gianluca Neri e con la presenza anche della fisioterapista, la dottoressa Lucia Pigliapoco. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19.30, trasferimento al centro sportivo “Pampaloni” a Fighille di Citerna, dove sono previsti il riscaldamento e gli esercizi di prevenzione sul campo sintetico e poi 30’ di alternanza fra sabbia e piscina per il nuoto.

“Quelle iniziali saranno giornate intense - ha dichiarato il secondo allenatore Mirko Monaldi – e cercheremo di impostare il lavoro verificando lo stato di forma dei ragazzi e adattando la preparazione al corretto sovraccarico tendineo. Palestra al mattino; campo, sabbia e piscina al pomeriggio: questo sarà il leit motiv di agosto”.

I CONVOCATI

(in ordine alfabetico)

Piergiorgio ANTONACI (c), Niccolò CAPPELLETTI (s), Gian Marco CIOFFI (l), Nico CIPRIANI (s), Nelson Pedro Antonio DANIEL (p), Petar HRISTOSKOV (s), Keyvan KARIMI (s), Davide MARRA (l), Flavio PROCELLI (c), Augusto QUARTA (c), Alessio SITTI (p), Ridas SKUODIS (s), Mattia SORRENTI (s), Davide STOPPELLI (c).

Allenatori: Marco BARTOLINI e Mirko MONALDI

Preparatore atletico: Giovanni COLLACCHIONI