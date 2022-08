Volley serie A3, la Ermgroup presenta lo staff medico

l Dott.Gian Luca Neri è ancora il Responsabile Sanitario della Pallavolo San Giustino. Allo stesso modo il Dottor. Enrico Sediari e la Dott.ssa Lucia Pigliapoco rimangono rispettivamente il medico e la fisioterapista degli atleti sangiustinesi. Lo Staff affiatato e vicino ai biancoazzurri ormai da diverse stagioni, quest'anno viene potenziato grazie all'inserimento di un'altra figura professionale, indispensabile per il benessere dei giocatori, la Dott.ssa Alessia Melelli, Biologa e Nutrizionista. Da sempre vicina allo sport da atleta, si trova per la prima volta ad impiegare il suo lavoro in questo ambito. "Quello dello sport è un mondo diverso che dà più stimoli-dichiara la Dott.ssa Melelli-In questo ambiente è molto importante impostare un' alimentazione sana e bilanciata, anche per prevenire degli infortuni ed avere, allo stesso tempo, un piano mirato e personalizzato per ottenere i migliori risultati".

Il Responsabile Sanitario, Dott. Gian Luca Neri, è entusiasta di questa nuova collaborazione e allo stesso tempo di continuare a lavorare insieme a tutto lo Staff medico e tecnico:"Mancava una figura di riferimento quale appunto quella della nutrizionista, per cui ci siamo affidati ad una giovane che però è competente nel suo settore e che entra a far parte della nostra struttura. Il resto è un team ormai consolidato, che continuerà a svolgere il proprio lavoro in maniera puntuale, come è sempre stato fino ad ora. Sono contento di fare ancora parte di questa realtà che è la Pallavolo San Giustino e di collaborare con il preparatore atletico Giovanni Collacchioni e gli allenatori Marco Bartolini e Mirko Monaldi. Grazie al loro egregio lavoro, lo scorso anno nessun atleta ha subito infortuni".