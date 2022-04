Serie B, la Ermgroup si appresta ad ospitare la Sir Safety Monini Perugia

Poche ore separano la ErmGroup Pallavolo San Giustino dalla trasferta contro Sir Safety Monini Perugia, prevista alle ore 18:00 al Palarota di Spoleto, ultimo appuntamento prima delle festività pasquali.

Un confronto importante per i boys che vorranno riscattarsi dopo l'esito della partita di andata, avvenuta in una fase iniziale di rodaggio.

"La Sir è stata una delle due squadre che è riuscita a sconfiggerci in casa- ha dichiarato il Presidente e Ds Goran Maric alla vigilia del match. Sarà una gara dal sapore differente, contro una squadra inquadrata, costituita da giocatori giovani e ambiziosi, che hanno avuto alti e bassi, facendo un ottimo girone di andata per poi calare. Una squadra che riserva delle grandi prospettive e può fare delle sorprese. Noi dobbiamo concentrarci sulla qualità di gioco che andremo a proporre e dovremo essere aggressivi in alcuni fondamentali come la battuta, cercando di proseguire con le vittorie per raggiungere i playoff."