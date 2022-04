Volley serie B, la Ermgroup si accinge a disputare l'ultima di campionato

Con il primo posto nel girone F della serie B maschile e la qualificazione ai Play-off, la ErmGroup Pallavolo San Giustino si prepara ad affrontare l’ultimo incontro di campionato, domani pomeriggio alle ore 18:00 contro Civita Castellana, in attesa di conoscere l’avversaria che troverà nel primo turno dei play-off, previsto fin dalla prossima settimana. Una notizia che nella giornata di domani confermerà Viadana o in caso di vittoria con un netto 3-0 Querzoli Forlì.

Questa settimana gli allenatori dei boys hanno optato per un richiamo fisico, una piccola ricarica proprio in vista degli spareggi, e per una riflessione ed un lavoro mirato a migliorare situazioni di gioco.

L’incontro di domani è stato preparato bene, una partita alla quale tutti tengono molto, vista la sconfitta nel girone di andata. A tal proposito Mirko Monaldi, secondo allenatore della Pallavolo San Giustino ha così dichiarato: “Domani scenderemo in campo con la voglia di vincere, per continuare la striscia positiva e mantenere alto il nostro livello. La vivremo senza timori, consapevoli che l’obiettivo è stato raggiunto, senza pressioni, ma a viso aperto. Giocheremo la prima degli spareggi fuori casa e ci teniamo ad abituarci al gioco esterno”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Goran Maric, DS e Presidente della Pallavolo San Giustino: “Ci aspetta una partita importante, anche se il risultato non incide, una prova per i Play-off. Dovremo mantenere alta la concentrazione in un ambiente particolarmente caldo, stare sul pezzo e riportare il risultato positivo a casa”.