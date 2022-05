Volley serie B, la Ermgroup chiama a raccolta i tifosi

I playoff sono iniziati come meglio non si poteva con il 3-0 di Viadana in gara 1 delle semifinali, ma l'opera ovviamente non è ancora completata. C'è ancora una partita di ritorno da disputare ed è proibito abbassare la guardia; per questo la Ermgroup San Giustino vuole contare sull'apporto del suo pubblico e ha dunque rivolto un appello con una nota di stampa che riportiamo:

"Ermgroup Pallavolo San Giustino è lieta di invitare voi tutti alla semifinale dei Play-off che vedrà impegnati i nostri atleti contro Viadana Volley.

L'incontro è previsto per domenica 15 maggio alle ore 18:00 presso il palazzetto dello sport di San Giustino in via Anconetana n.14.

Alleghiamo l'invito alla manifestazione e ricordiamo che l'ingresso è libero".

I BIANCOAZZURRI SI QUALIFICANO SE... - La finale per la promozione in serie A3 è vicinissima. Per raggiungerla agli uomini di Bartolini sarà sufficiente vincere con qualunque risultato o anche una sconfitta per 3-2. Qualsiasi altro punteggio renderebbe necessaria la disputa del golden set e la squadra aggiudicataria verrebbe promossa all'ultimo atto della post season.