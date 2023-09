Serie A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi ok anche nel retour match contro San Giovanni in Marignano

La Bartoccini Fortinfissi Perugia vince anche nell’amichevole “di ritorno” contro la Consolini Volley San Giovanni in Marignano. Dopo il successo nel test del Palabarton, le Black Angels si sono imposte anche in casa delle romagnole nel pomeriggio di sabato 23 settembre e lo hanno fatto in quattro set. Questi i parziali della quarta amichevole di questa fase pre-campionato: 22-25, 26-24, 18-25 e 19-25. Molto combattuti i primi due set, con il secondo sfuggito a Traballi e compagne solo ai vantaggi dopo un bel recupero. Negli ultimi due parziali la Bartoccini ha accelerato i ritmi e ha chiuso con un divario maggiore. Super la prestazione al centro di Bartolini, autrice di muri e coperture importanti. La centrale di Cecina si porta a casa la palma di top scorer del match con 15 punti. Sempre sugli scudi Traballi che mette a terra 14 palloni. In doppia cifra anche Kosareva che chiude con 11. Da segnalare che il tecnico Andrea Giovi ha dato spazio all’intero roster a sua disposizione. L’opposta Ivone Montano, reduce da un lungo stop, è stata per la prima volta inserita nel sestetto titolare ed ha dato da subito buoni feedback. Ha calcato il taraflex anche la più giovane di tutte, Sara Turini, classe 2007, sin ora mai impiegata. In generale le perugine hanno spinto molto in battuta, collezionando 19 errori ma a fronte di ben 10 ace. Le Black Angels si attestano su buone percentuali in ricezione e in attacco, ma è a muro che spadroneggiano (ben 14 le murate ai danni delle padrone di casa). Insomma, il processo di avvicinamento al campionato continua nel migliore dei modi. Ancora un paio di settimane di attesa e poi arriverà l’esordio ufficiale nel big match casalingo con Brescia.

INTERVISTE

Guido Marangi, vice allenatore della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“È stata senza dubbio una partita molto più equilibrata rispetto a quella di qualche settimana fa. La Consolini ha recuperato degli effettivi che non avevano nel match del Palabarton ed il loro livello è salito. Noi abbiamo però fatto sempre il nostro ed usciamo con un’altra buona prestazione. Abbiamo scelto di dare spazio a Montano schierandola in campo dall’inizio. Ivone ha bisogno di ritrovare il giusto feeling con il campo di gioco in quanto viene da un lungo stop. In generale abbiamo ruotato tutto il roster, soprattutto negli ultimi due set. Devo dire che abbiamo buoni numeri in tutti i fondamentali. La correlazione muro-difesa? Ci stiamo lavorando molto, puntiamo tanto su questo. I tanti punti su muro? Diciamo che questa cosa ci piace e ci esalta”.

CONSOLINI VOLLEY S. GIOVANNI IN MARIGNANO – BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 1-3

Set: 22-25, 26-24, 18-25, 19-25

CONSOLINI VOLLEY S. GIOVANNI IN M.: Ortolani 8, Cabassa 5, Salvatori 2, Cangini, Ghibaudo 2, Consoli 6, Saguatti 7, Parini 6, Giacomello 2, Turco 2, Nardo 9, Caforio (L1). N.e.: Meliffi (L2). All.: Bertini. Ass.: Zanchi

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi 3, Traballi 14, Atamah 4, Viscioni 6, Ricci 3, Braida 3, Bartolini 15, Montano 7, Cogliandro 8, Turini, Kosareva 11, Sirressi (L1), Lillacci (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

S. Giovanni in M.: b.s. 14, ace 3, ric. pos. 51 %, ric. prf. 23 %, att. 30 %, muri 6

Perugia: b.s. 19, ace 10, ric. pos. 53 %, ric. prf. 22 %, att. 34 %, muri 14

Durata set: 26’, 27’, 23’, 22’