La Bartoccini Fortinfissi Perugia parte bene ma non riesce a portare a termine la missione: la Bosca San Bernardo Cuneo si impone 3-1

Alla fine la delusione era tutta sui volti delle magliette nere. Non sono bastati coraggio e determinazione nel voler chiudere a doppia mandata il discorso salvezza: la Bosca San Bernardo Cuneo, sulla carta senza grosse ambizioni di classifica visto il posto playoff già sicuro da alcune settimane, non ha regalato nulla e ha sfruttato ogni piccola imperfezione dell'avversario per portare via dal PalaBarton il risultato pieno. Un vero peccato perchè la Bartoccini Fortinfissi Perugia, come già accaduto in altre circostanze, avrebbe meritato di più, ma la pallavolo in certi casi sa essere crudele. 3-1 il finale (25-21, 23-25, 22-25, 24-26) con tanti rimpianti e recriminazioni da parte delle ragazze di Cristofani che si sono viste sfuggire la partita di mano anche a causa di alcuni piccoli dettagli che hanno spostato l'ago della bilancia in favore del team piemontese.

Bisognerà fare i conti con la cruda realtà: la permanenza nella massima serie bisognerà giocarsela in due giorni: giovedì 31 marzo nel difficilissimo recupero interno contro Novara e sabato 2 aprile in trasferta a Casalmaggiore. Un calendario che definire "discutibile" è poco, ma bisognerà fare di necessità virtù ancora una volta.

LE CIFRE - Che la partita sia stata decisa anche dagli episodi lo dimostrano i numeri. Le differenze sono state minime: a partite dagli aces (5 vs 6), per arrivare ai muri (11 vs 12) e all'attacco (41% vs 40%). Cuneo ha avuto il merito di aver difeso meglio (65% vs 54%). Sofya Kuznetsova è stata eletta migliore in campo con 17 punti (2 al servizio, 1 a muro e un 72% in ricezione). Tra le fila di Perugia la solita grande Anastasia Guerra (19 volte a referto) non è stata sufficiente.

LA PARTITA - Botta e risposta in avvio: ad Havelkova e un errore in attacco di Jasper (5-2) risponde il mani out di Gicquel (5-5). Cuneo è ancora imprecisa (Degradi manda out per l'11-7) e coach Pistola chiama time out. Gicquel e Squarcini alzano il muro e la parità viene ripristinata (12-12). A fermare il gioco stavolta è Cristofani e le magliette nere ne escono trasformate: il turno al servizio di Guerra viene concluso dal muro di Galkowska, subentrata a Diop. 16-12 e vantaggio nuovamente importante.Giovannini riavvicina ancora le piemontesi (17-16) ma Perugia ha il merito di non tremare: Guerra dapprima stampa il muro del 21-17, poi regala alle compagne cinque palle set (24-19), e a concretizzare è Bauer (25-21). Le magliette nere passano dunque in vantaggio.

Si riparte con l'ace di Gicquel, che porta le piemontesi sull'1-3. Risponde con la stessa moneta Guerra (3-3), che non tarderà a prenderci gusto, siglando il 14-12. Cuneo non si arrende e con Kuznetsova fa 15 pari. Due gli episodi a condizionare questo secondo set: l'attacco out di Havelkova (16-18) e il muro di Giovannini (17-21). Guerra e Havelkova tentano di porre rimedio (22-23) ma Kuznetsova non fallisca l'occasione. 23-25 e tutto da rifare.

Perugia riparte bene nel terzo set con il contrattacco lungo di Gicquel (4-2). Una dubbia chiamata arbirtrale su un presunto fallo a rete di Bongaerts, sposta nuovamente gli equilibri (4-6). Il muro di Squarcini e il successivo ace di Kuznetsova fanno scattare un campanello d'allarme (6-10). Bisogna a tutti i costi tentare di risalire la corrente e ci riescono Galkowska e Guerra con due muri consecutivi (19-19). Havelkova fa sperare (21-20), ma Stufi punisce tutte le imprecisioni avversarie rendendo vano lo sforzo (21-22). Kuznetsova è protagonista del break finale e chiude con il servizio del 22-25.

La schiacciatrice russa è protagonista dell'inizio del quarto set, con il muro del 2-5. Perugia inizia a rimboccarsi le maniche e riesce a pervenire alla parità con Guerra (14-14). Quest'ultima protagonista del sorpasso (19-18) che però durerà poco. Il muro di Squarcini e la fast errata di Bauer rendono nuovamente la situazione precaria (20-22). Le magliette nere cercano in ogni modo di porvi rimedio e ci riescono con Galkowska che riacciuffa i vantaggi. Havelkova non riesce a trovare il campo: finisce 24-26 e Cuneo si porta via i tre punti.