Volley femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia si rinnova: ecco allenatore e regista

Assorbito il colpo della dolorosa retrocessione la Bartoccini Fortinfissi Perugia cerca di ripartire e pone i primi tasselli per la prossima stagione, che dovrà vedere l'immediata risalita nella massima serie.

Il tecnico che guiderà la squadra in A2 sarà Andrea Giovi, già vice di Matteo Bertini nella passata stagione. Perugino purosangue, dopo un passato da giocatore di ottimo livello, culminato con la conquista della medaglia di bronzo alle olimpiadi di Londra 2012, l'ex libero ha fatto parte anche dello staff della nazionale italiana femminile guidata da Davide Mazzanti. La società dunque non è andata a cercare altrove, ma ha preferito optare per una soluzione interna per la successione di Bertini.

Le novità di giornata non si fermano qui. E' stato annunciato che la nuova palleggiatrice sarà Maria Irene Ricci, classe 1996, che conosce bene il campionato che le magliette nere andranno ad affrontare avendolo già vinto un paio di anni fa con la Balducci Macerata. I suoi primi passi sono mossi nella provincia di Chieti, dove si mette subito in mostra a livello giovanile prima dell'approdo nella Stagione 2015/2016 Dannunziana Pescara. Nella Stagione 2017/2018 resta sempre in Serie B ma con l’Altino Volley dove resta fino al 2020. Nella Stagione 2020/2021 fa il suo esordio in Serie A1 con la Delta Despar Trentino, nella Stagione 2021-2022 si sposta a Macerata per vincere la Serie A2 rimanendovi anche nella scorsa Stagione (2022/2023) in Serie A1.

PRIME IMPRESSIONI - La palleggiatrice commenta così il suo approdo in Umbria: "Ho avuto molte proposte ma quando è arrivata la chiamata di Perugia sono stata subito entusiasta e devo dire che non c'è voluto molto per rispondere di sì, seguo la squadra da anni come avversaria ed ho avuto sempre un'ottima impressione di questa società. Il progetto è sicuramente quello di una società con ambizioni importanti e certamente so che il livello della prossima stagione si alzerà perché ci saranno molte squadre competitive e mi aspetto che la Bartoccini-Fortinfissi Perugia sarà lì per giocarsi il massimo premio, avremo una squadra competitiva che vorrà mettere tutto ciò che ha in campo. Personalmente non vedo l'ora di mettermi in gioco in tutto e per tutti, ho voglia di dimostrare il mio valore ma soprattutto d'imparare dal nuovo staff". Sull'ambiente che si appresta a vivere: "Purtroppo non ho avuto modo di conoscere Perugia ma chi conosco me ne ha parlato davvero molto bene e quindi non vedo l'ora di vederla e visitarla, tutti mi hanno raccontato di quanto sia bella e dell'ottima qualità di vita, quindi sono super curiosa e non vedo l'ora di arrivare".