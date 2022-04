Volley serie A1 femminile, prosegue la rivoluzione della Bartoccini: ai saluti anche Giulia Melli

In casa Bartoccini Fortinfissi è tempo di rivoluzione. Dopo aver salutato Sirressi e molto probabilmente Melandri la società perugina, che il prossimo anno disputerà il quarto campionato consecutivo di serie A1, si appresta a fare altrettanto anche con Giulia Melli. La schiacciatrice mantovana, classe 1998, ha ufficializzato l'addio sul suo profilo Instagram con poche e significative righe:

"È arrivato anche quest’anno il momento dei saluti.. È stato un anno difficile per tanti punti di vista, ma GRAZIE a tutti quelli che sono riusciti lo stesso a renderlo speciale.

Grazie Perugia".

ASPETTATIVE NON SODDISFATTE IN PIENO - Arrivata a Perugia con tanta volontà di mettersi in luce e magari mantenere il posto in nazionale, con la quale ha ottenuto le prime convocazioni lo scorso anno, Giulia non ha trovato molto spazio nel sestetto titolare nel corso del campionato, ma si è comunque resa protagonista di ingressi in campo importanti. "Quando ho avuto le opportunità per subentrare a gara in corso - aveva detto la schiacciatrice circa tre settimane fa in un'intervista a La Gazzetta di Mantova - credo di averle sfruttate, facendo quasi sempre per intero la mia parte. Non è facile entrare a freddo dopo un’ora senza toccar palla e riuscire a offrire subito un buon contributo". Da qui dunque il desiderio di trovare un club che le consenta di giocare con continuità e magari permetterle di riconquistare l'azzurro.

PISTA ESTERA DA NON SCARTARE - E' proprio la voglia di tornare protagonista sia con il club che con la nazionale che potrebbe spingere Melli ad un'avventura oltre confine. Non sarà sicuramente una scelta agevole, ma quel che è certo è il ricordo lasciato a Perugia da questa atleta, sia sul piano professionale che soprattutto umano, è assolutamente indiscutibile.