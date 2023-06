Serie A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia è pronta a ripartire

La Bartoccini Fortinfissi Perugia, messa da parte la tristezza post retrocessione, si appresta a ripartire con rinnovato entusiasmo in vista di un campionato impervio e difficile come quello di serie A2. L'obbiettivo, manco a dirlo, è riconquistare la massima categoria nazionale e la società, pur mantenendo le cautele del caso, professa fiducia ed ottimismo, consapevole di aver costruito un roster in grado di potersela combattere con tutti.

A farsi portavoce di questo chiaro proposito è il presidente Antonio Bartoccini, intervistato da Umbria TV a margine dell'inagurazione della nuova sede della gioielleria a Sant'Andrea Delle Fratte che porta il suo nome.

"Oramai il dolore è stato metabolizzato. Siamo ripartiti costruendo una squadra importante, con l'obbiettivo di stare con le prime squadre riagguantando la promozione quanto prima. Non sarà facile pechè ci sono quattro - cinque formazioni attrezzate per questo obbiettivo, ma siamo convinti di avere le armi giuste. Spetterà alle ragazze e allo staff giocarsela sul campo".

Sarà una squadra a forte connotazione perugina: "Avremo Giovi come allenatore e Marangi vice. Abbiamo puntato principalmente su questo. Vedremo se il campo ci darà ragione, ma crediamo di aver svolto un buon lavoro".

Inevitabile che si siano registrati diversi addii: "Con la retrocessione i contratti si sciolgono automaticamente, ma abbiamo voluto rifondare e ripartire da giocatrici importanti, provenienti anche dalla serie A1 per dare spessore alla rosa, integrate da giovani di talento che possano benfigurare in futuro".

Poi la possibile sorpresa: "Abbiamo fortemente scommesso su Ivonne Montano, opposto colombiano. Non è una giocatrice conosciuta in Italia, ma penso possa essere una buona rivelazione, sia per noi che per il campionato di A2".

Infine il patron assicura: "I tifosi si possono divertire? Assolutamente sì".