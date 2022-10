Volley A1 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia presentata stamani in Comune

La Bartoccini Fortinfissi Perugia è pronta ad innestare la quarta (come le stagioni consecutive in massima serie) e questa mattina si è vissuto quello che può definirsi il primo atto ufficiale del 2022/23. Identica la location rispetto allo scorso anno, vale a dire la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, sperando naturalmente che il risultato finale sia lo stesso di pochi mesi fa, se possibile migliore del recente passato. Tradotto in soldoni l'obbiettivo è una salvezza molto meno sofferta di quella strappata all'ultima giornata in quel di Cremona, con vista su altri traguardi più interessanti come può essere magari la Challenge Cup dato il cambio di formula. La prima tappa di questo viaggio articolato e tortuoso si chiama Scandicci, ospite al PalaBarton domenica prossima, guidata da quel Massimo Barbolini che il capoluogo umbro conosce bene.

IL SALUTO DELLE ISTITUZIONI

Ad aprire la sequenza degli interventi è Marco Squarta, presidente dell'Assemblea Legislativa: "E' con grande piacere che sono qui. Desidero ringraziare i proprietari della società perché lo sport ha risentito della crisi economica che ha investito il nostro paese. Trovare degli imprenditori che mettono il loro tempo, denaro risorse, e pensieri per donare emozioni alla città è qualcosa di straordinario. Questo club oramai è famoso ed è un onore che possa solcare campi nazionali e portarvi il simbolo della nostra città".

In rappresentanza del Comune di Perugia c'è l'Assessore Clara Pastorelli: "Questa è una società affermata con alla base la passione per il volley. Bisogna essere orgogliosi di questa squadra: nella nostra città ne abbiamo tre in A, ma da tempo stare contribuendo a riportare entusiasmo. Ritengo importantissimo anche il progretto giovani con la School Volley". Un'attesa novità: "Sono partiti i lavori del Palabarton per riportarlo ad essere competitivo". Infine: "Alle giocatrici dico godetevi la città".

Non è mancata la presenza di Domenico Ignozza, presidente del Coni regionale: "Questa squadra è una delle eccellenze sportive dell'Umbria e non solo. Dico grazie ad Antonio e ai dirigenti per ciò che stanno facendo, tenendo conto che dovranno fare altri sacrifici. Senza tralasciare i tecnici e a chi permette che tutto possa funzionare al meglio".

LA SQUADRA

Impaziente di iniziare il patron Antonio Bartoccini: "E' sempre emozionante essere in questa sala, dove si sono tenute le più importanti presentazioni e manifestazioni. Ringrazio ragazze e staff per aver accettato questo progetto. La città si aspetta tanto da noi, cerchiamo di fare il nostro meglio. Abbiamo costruito una squadra, secondo noi di prim'ordine, di giovani ed esperte, quasi tutte nazionali. Vogliamo inoltre far crescere il settore giovanile". Una novità: "E' stata creata un app per i tifosi che intendano seguire le nostre vicende. Già sarà possibile scaricarla".

La parola al vice presidente Gianluca Gargaglia, che ha voluto sottolineare come "il settore giovanile sia in continua espansione. Al di là del coinvolgimento di School Volley e Marsciano quest'anno porteremo le nostre atlete una volta la settimana nei vari istituti comprensivi, almeno in provincia di Perugia. Obbiettivo è divulgare i valori di questo sport e confrontare il mondo agonistico con quello scolastico. E' bene però ricordare che la vita non finisce con lo sport, perchè lo studio è fondamentale".

Prima apparizione pubblica di un certo spessore per coach Matteo Bertini, impegnato fino a pochi giorni fa in nazionale nello staff di Mazzanti: "E' quasi un primo giorno di scuola per me e dico grazie alla società perché ha accettato questa sfida con me. La loro è stata una scelta coraggiosa". Domenica si parte: "È una bella sensazione essere qui ed iniziare il nostro cammino davanti al nostro pubblico. Vogliamo riportare tanta gente al palazzetto divertendola e vincendo. Ci proveremo con tutto l'impegno possibile".

Infine il capitano Anastasia Guerra, che spiega che team si cercherà di far vedere sin da subito: "Mi aspetto leggerezza, spensieratezza e divertimento oltre che consapevolezza. Bisogna essere consci delle proprie qualità e lasciarsi trasportare dalla partita. Godiamoci questa stagione che ci toglieremo delle soddisfazioni".