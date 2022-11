Volley A1 femminile, domenica fondamentale per la Bartoccini Fortinfissi: al PalaBarton arriva la neopromossa Pinerolo

In un calendario così denso di appuntamenti, le settimane in cui poter lavorare con calma in palestra, diventano sempre più preziose, dando la possibilità di poter gestire in maniera più efficiente, sia i carichi di lavoro che il recupero di alcune atlete. Forte di questo coach Bertini in settimana ha lavorato al PalaBarton in attesa dell’arrivo di un’altra matricola terribile come la Wash4Green Pinerolo. La formazione piemontese neo-promossa ha ancora molto da dimostrare, dopo aver incontrato nelle prime giornate formazioni di livello assoluto come Scandicci, Milano e Novara. Da tenere sotto particolare osservazione Adelina Ungureanu e Yasmina Akrari che da sole hanno collezionato ben 94 dei 186 finora vinti dall’inizio della stagione.

Le parole di coach Bertini. “Finalmente abbiamo avuto una settimana dove siamo riusciti a stare in palestra un po di più per preparare la partita al meglio, sicuramente ci è servita per lavorare su noi stessi concentrandoci sulle situazioni di cambio-palla poiché in quel frangente non siamo fluidi come vorremmo, siamo riusciti poi a lavorare sull’aggressività e sui colpi d’attacco.Speriamo di fare un bel passo in avanti e mostrare un miglioramento rispetto la partita di domenica. Ci aspetta una partita difficile poiché le neo promosse si approcciano sempre con tanto entusiasmo.Troveremo una squadra che fa una buona pallavolo e riescono a mettere pressione con il loro gioco muro-difesa, dovremmo cercare delle valide soluzioni offensive per cercare di avere la meglio. Vogliamo tornare alla vittoria chiaramente e ci proveremo in tutti i modi domenica perché penso che sarà una partita importante sia per la classifica ma soprattutto per il fatto che in casa fino ad ora abbiamo sempre reso la vita difficile a tutte".

Le Probabili formazioni

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Dilfer, Samedy, Polder, Nwakalor, Lazic, Guerra. Libero: Armini

Allenatore: Bertini

Wash4green Pinerolo: Bortoli, Ungureanu, Gray, Akrari, Carletti, Bussoli.

Allenatore: Marchiaro

Arbitri: Marco Turtù, Marco Zavater.

I precedenti

Nessun precedente tra le due formazioni.

Le Ex

Nessuna ex in campo

I biglietti per il match

I biglietti saranno in vendita al PalaBarton il giorno della gara a partire dalle ore 15. 45 ed in prevendita su Liveticket.it al link www.liveticket.it/bartocciniperugia

In diretta su VolleyballWorld alle 17.00

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell'abbonamento uno sconto del 10% sull'importo.