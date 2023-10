Serie A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi a caccia del tris in Friuli

La Bartoccini Fortinfissi Perugia, dopo aver superato i primi due ostacoli della regular season (leggasi Brescia e Bologna), è attesa da una seconda trasferta consecutiva in casa del CDA Talmassons. Si va dunque in Friuli nella giornata di domenica 22 ottobre, precisamente presso il Palazzetto Comunale di Lignano Sabbiadoro (UD), con fischio d’inizio alle ore 17.00. Sarà un banco di prova davvero niente male per le Black Angels: la Talmassons di coach Barbieri, grazie ai successi per 3-2 e 0-3 contro Bologna e Soverato, ha 5 punti in classifica, gli stessi della Bartoccini. Coach Giovi presenta così la sfida:

“Sarà un match tosto - ammette il tecnico perugino - loro sono un avversario che gioca una pallavolo veramente solida. Ci sarà bisogno di dare il 100 % e fare così uno step successivo”.

Nelle prime gare la Bartoccini ha dimostrato un grande temperamento, sfociato in reazioni importanti nei momenti di massima difficoltà: nella fattispecie, da 0-2 a 3-2 con Brescia e da 13-6 a 23-25 nel terzo set della sfida con Bologna. Un aspetto sicuramente lodevole, ma Giovi avverte:

“Abbiamo dimostrato di rimanere sempre sul pezzo e di saperci tirare fuori da momenti veramente difficili. Con Talmassons servirà però limitare questi momenti di smarrimento. Bene il carattere mostrato, ma questa domenica ci sarà bisogno di maggiore costanza”.

Giovi ha trovato soluzioni importanti anche dalla panchina, pescando così dal ricco roster a sua disposizione. Viene da pensare a due nomi su tutti: Messaggi e Atamah, subentrate a gara in corso nell’ultima sfida di campionato e decisive in alcune azioni cruciali. Ma l’allenatore vuole sentir parlare solo di gruppo:

“Non mi piace parlare di singole, dico che l’occasione per far bene ed essere decisive arriverà per tutte le ragazze. Ciò che conta è la crescita e l’affiatamento dell’intero gruppo. Solo così si può arrivare verso traguardi importanti”.

Il match, che sarà visibile gratuitamente registrandosi nella piattaforma Volleyball World TV, sarà diretto dalla coppia arbitrale formata da Fabio Pasquali ed Emilio Sabia. Al referto elettronico ci sarà Ludovica Tajariol. Per quanto riguarda la probabile formazione della Bartoccini non dovrebbero esserci sorprese: Ricci al palleggio a formare la diagonale con Montano, Cogliandro e Bartolini al centro e a schiacciare il duo Traballi - Kosareva. A guidare la seconda linea sempre Sirressi. Lo starting six di Talmassons dovrebbe essere composto dalla diagonale Eze - Kavalenka (occhio alla potenza dell’opposta portoghese di origini bielorusse), dalle centrali Costantini e Eckl e dalla banda Hardeman - Populini. Il libero è Negretti.

PROBABILI FORMAZIONI

CDA TALMASSONS: Eze – Kavalenka, Costantini – Eckl, Hardeman – Populini, Negretti (L). All.: Barbieri. Ass.: Parazzoli

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Ricci – Montano, Cogliandro – Bartolini, Traballi – Kosareva, Sirressi (L). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Arbitri: Pasquali - Sabia