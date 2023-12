Volley A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi si regala un Natale in casa

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha ripreso i lavori dopo un lunedì di riposo. Pesi nella mattinata di martedì 19 dicembre ed esercitazioni con palla nel pomeriggio. Intanto, la settimana che ha visto le Black Angels cadere con Busto Arsizio e rialzarsi subito a Padova, è già in archivio. Il focus delle ragazze del presidente Antonio Bartoccini è rivolto alle due sfide casalinghe a cavallo del Natale. Infatti, secondo il più classico dei proverbi, “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, Sirressi e compagne saranno di scena al Palabarton per due giornate consecutive: nell’antivigilia di sabato 23 dicembre (ore 17.00) Perugia accoglierà a Pian di Massiano Volley Soverato, mentre il 27 dicembre (ore 20.00) sarà il turno del fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara. Riavvolgendo di poco il nastro, possiamo dire che l’ultima partita in Veneto, che ha visto le Black Angels trionfare per 3 a 0 con la Nuvolì Altafratte, è stata l’occasione per vedere all’opera alcuni elementi del roster sin qui meno impiegati. Tra queste c’è sicuramente la classe 2004 Giulia Viscioni, capace di mettere a terra 7 palloni oltre a mostrare difese davvero degne di nota.

“Sono molto contenta della partita di Padova e dell’opportunità che mi è stata data - afferma la schiacciatrice numero 7 - Dopo la sconfitta con Busto, che sicuramente ci ha segnato dal punto di vista psicologico, era importante tornare subito alla vittoria e ci siamo riuscite. Il k.o. di giovedì sicuramente è stata una bella botta per il nostro morale, ma sotto il profilo della classifica e delle statistiche siamo sempre messe bene. Un punto a Busto Arsizio è recuperabile nel contesto di una stagione ancora lunga. Dobbiamo guardare avanti con fiducia e positività”.

Sui prossimi impegni Viscioni non ci gira intorno…

“Inutile nascondersi, nelle prossime due gare puntiamo a fare 6 punti. Ma non sarà semplice, soprattutto con Soverato. Sono una squadra strana, difficile da affrontare. Loro sono molto brave a far giocare male squadre che hanno un gioco lineare e la concentrazione dovrà essere massima. Puntiamo poi a ritrovare il calore del nostro pubblico, che spero possa seguirci in buon numero sotto queste feste”.