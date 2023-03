Volley A1 femminile, per la Bartoccini Fortinfissi uno squillo che può valere una stagione: Firenze giù in quattro set

Non c'è ancora la matematica e i tifosi della nord possono fare tutti gli scongiuri del caso, ma questo colpo della Bartoccini Fortinfissi Perugia ai danni del Bisonte Firenze, squadra ancora in corsa per un piazzamento ai playoff, potrebbe valere davvero tantissimo. Per effetto del 3-1 ottenuto in PalaBarton che ha manifestato al termine di una vera battaglia una gioia davvero incontenibile (25-15, 27-25, 17-25, 25-20) il distacco dal penultimo posto sale a 5 punti, naturalmente in attesa del match di domani che vedrà Pinerolo esibirsi a Cuneo.

A colpire, al di là della tecnica, è stato il grande carattere, venuto fuori proprio nei momenti di difficoltà, che anche in questo match non sono mancati. Su tutti l'uscita per infortunio di Beatrice Gardini, che stava disputando davvero una gran partita e che tuttavia non ha placato la sete di vittoria delle magliette nere, che perso piuttosto male il terzo set hanno saputo serrare le fila e mettere la museruola ad un avversario comunque di valore.

Anastasia Guerra e compagne ora, quando mancano quattro giornate al termine, dovranno continuare a mettere fieno in cascina onde evitare brutte sorprese, magari già a partire da domenica prossima quando saranno di scena a Novara.

LE CIFRE - Perugia ha vinto il confronto con una prova maiuscola in ricezione (68 vs 54%) e al servizio (5 aces a 1); in equilibrio l'attacco (38 vs 33%) e il muro (10 vs 11). Trascinatrice assoluta Alexandra Lazic, che ha strameritato la palma di migliore in campo con 21 punti di cui 1 a muro e con un ottimo 69% in fase difensiva.

LA PARTITA - Bertini punta su Gardini e Lazic per cercare di scardinare la difesa fiorentina ed è proprio la svedese a ripagare almeno inizialmente la scelta del suo allenatore (4-2). Sylvia Nwakalor e Alhassan ribaltano il parziale (4-5) ma sono costrette a scontrarsi giocoforza contro un avversario con l'acqua ben oltre la gola. Le bisontine sono imprecise in fase di rifinitura e Gardini è protagonista di un break importante (15-11). Quest'ultima, in collaborazione con Galkowska, è incisiva al servizio e Perugia scappa (17-12). Ci si mettono anche Nwakalor ed Herbots a sbagliare, ampliando la forbice (21-13). La ricezione biancoazzurra soffre la battuta delle magliette nere: ancora Gardini e Santos, quest'ultima con l'aiuto del nastro, inchiodano il punteggio su un nettissimo 25-15.

Anche l'avvio del secondo set è chiaramente favorevole alle umbre, che con Lazic (anche un muro per lei) e Gardini vanno sul 7-4. Prosegue la serie di errori dall'altra parte della rete: quello di Nwakalor determina il 9-5. Galkoswka arma il braccio e si passa sul 13-8. Herbots prova a riavvicinare Firenze (16-13), risponde Lazic ristabilendo le distanze (20-14). Sembra fatta, ma un episodio molto contestato al videocheck, che toglie un invasione di Malinov, innervosisce le magliette nere, che vedono assottigliarsi il vantaggio sul 21-20 realizzato da Herbots. A metterci una pezza Guerra, entrata al posto dell'infortunata Gardini, che regala a Perugia tre palle set (24-21). Due ne vengono annullate e Bertini arresta il gioco: Guerra viene murata da Sylves e si va ai vantaggi (24-24). Chiudono in successione il muro di Polder e l'attacco out di Nwakalor (27-25).

Si torna in campo con gli errori di Lazic, Santos e Galkowska a caratterizzare la parte iniziale del terzo set (3-6). Linda Nwakalor e muro e Lazic fanno sperare (9-10), Sylvia Nwakalor dai nove metri e in pipe inizia a fare la voce grossa (10-15). Malinov mura Guerra e crea i presupposti affinchè Firenze possa riaprire il match (11-17). Che si concretizzano con Knollema che gioca sulle mani del muro chiudendo sul 17-25.

Fa tutto Il Bisonte in avvio di quarta frazione: Knollema è precisa (0-2), Herbots no (2-2). Si gioca punto a punto fino ai mani out di Galkowska e Lazic (11-8). Parisi chiede time out per spezzare il ritmo, ma deve subire il muro di Polder e la giocata di Santos per il 13-9. Break Firenae con Nwakalor, Sylves ed Herbots (13-13). Si gioca sul filo dei nervi e Bertini è costretto richiedere la sospensione; Lazic inchioda a terra un pallone difficilissimo e Nwakalor, sul fronte opposto, indirizza esternamente all'asticella (17-14). Guerra mura Herbots ed il vantaggio diventa importante per le magliette nere (19-15), incrementato ulteriormente da Galkowska, ancora abile a giocare sulle mani del muro. Lazic fa altrettanto e regala quattro match point a Perugia: sfrutta il secondo sempre la numero 18 e il PalaBarton può finalmente liberare una gioia davvero incontenibile.