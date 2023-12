Volley A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia schianta Soverato e ritrova la vetta

La Bartoccini Fortinfissi Perugia non sbaglia nell’antivigilia di Natale e, sotto le volte del Palabarton, Volley Soverato cade per 3 set a 0 sotto i colpi di Kosareva e compagne nella quinta giornata del girone di ritorno di Serie A2 Tigotà. Ma non è tutto: il regalo più bello arriva dal campo di Talmassons, dove le friulane mandano al tappeto per 3-1 la Futura Giovani Busto Arsizio. Dunque, a distanza di appena una settimana, arriva il controsorpasso da parte di Perugia che, raggiungendo quota 40, sopravanza di due punti le lombarde. Tornando al match di Pian di Massiano, i parziali sono di 25-16, 25-21 e 25-19. Perugia comanda quasi indisturbata nel primo set, poi nel secondo le calabresi di coach Guidetti partono meglio e allungano fino al 2-7. Le Black Angels allora si destano e trovano prima il pari (10-10) e poi conducono fino al 25-21 firmato Traballi. Nel terzo set Soverato ci prova in tutti i modi, ma la Bartoccini Fortinfissi chiude 25-19. Per le ragazze di Guidetti da segnalare la pesante assenza dell’opposto statunitense Okenwa, ma questo nulla toglie ai meriti delle perugine, sempre sul pezzo e con buone percentuali in ricezione ed attacco. Coach Giovi ha dato un turno di riposo a Cogliandro schierando una Atamah la cui prova risulta essere particolarmente positiva a muro. Nel finale in campo anche Viscioni, che mette a terra due palloni importanti, e Braida. Bene anche Messaggi chiamata, come sempre, a dare il suo contributo al servizio. Mvp Kosareva con 14 palle a terra. Bene anche Montano, molto servita da Ricci e top scorer della gara con 18 punti. Le Balck Angels passeranno senza dubbio un bellissimo Natale da capolista, ma guai ad abbuffarsi tra cenoni e pranzi. Il 27 si torna subito in campo, ancora al Palabarton, per l’ultimo match del 2023. Perugia sfiderà il fanalino di coda Volley Sirdeco Pescara.

CRONACA

Perugia parte forte e mette subito in guardia Soverato. Kosareva e Montano creano il giusto distacco, ma le calabresi non si perdono d’animo (11-7). Atamah tiene la battuta e Traballi non sbaglia sotto rete, le Black Angels allungano (17-9). Al resto ci pensano ancora Montano e Kosareva. Si chiude sul 25-16.

Nel secondo set Soverato parte meglio e costringe la Bartoccini a inseguire (6-8). Traballi nei momenti delicati non si nasconde e Perugia è pronta a riprendere la marcia. Bartolini fissa il pareggio (10-10), che si mantiene fino a metà set (15-15). Perugia e Soverato continuano a rispondersi colpo su colpo (18-18). Ricci distribuisce bene in regia e le Black Angels tentano il colpo decisivo (22-20) che arriva grazie a Gaia Traballi (25-21).

Soverato ancora protagonista nel terzo set. Le calabresi vogliono riaprire la contesa e mettono sotto pressione Perugia (4-6). Sirressi e compagne reagiscono: il muro funziona e la gara torna in equilibrio (11-11). Kosareva c’è e Soverato inizia a perdere qualche colpo. Ricci centra l’ace e Perugia prova a scappare (15-12). Viscioni, in campo al posto di Traballi, mette a terra due palloni decisivi (22-17). Nel finale entra anche Messaggi che trova l’ace e Perugia vola verso il 3-0 (25-19).

INTERVISTE

Dayana Kosareva, schiacciatrice della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“È una vittoria importante contro un avversario che nel secondo e terzo set ci ha messo in difficoltà. Siamo soddisfatte del nostro percorso e convinte di proseguire su questa direzione. La mia prestazione? Sono soddisfatta, ma conta soprattutto la squadra”.

Guido Marangi, assistant coach della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“La squadra ha fatto bene nel primo set, un po’ meno negli altri due. Ci sta con tante partite ravvicinate e a questo punto della stagione”.

Gianluca Gargaglia, vice Presidente della Bartoccini Fortinfissi Perugia:

“La squadra sta facendo bene e siamo soddisfatti del percorso. Busto è stato solo un incidente di percorso. Crediamo di poter raggiungere l’obiettivo finale”.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA - VOLLEY SOVERATO 3-0

Set: 25-16, 25-21, 25-19

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi 1, Traballi 8, Atamah 3, Viscioni 2, Ricci 4, Braida 1, Bartolini 7, Montano 18, Kosareva 14, Sirressi (L1). N.e.: Cogliandro, Turini, Lillacci (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 9, Romanin 2, Coccoli, Zuliani 5, Frangipane 8, Buffo 5, Guzin 12, Vittorio (L1). N.e.: Tolotti, Orlandi. All.: Guidetti. Ass.: Soffici

Arbitri: Fabio Pasquali – Denise Galletti

PERUGIA: b.s. 11, ace 5, ric. pos. 54 %, ric. pos. 33 %, att. 48 %, muri 8

SOVERATO: b.s. 3, ace 3, ric. pos. 54 %, ric. prf. 24 %, att. 32 %, muri 4

Durata set: 24’, 27’, 25’

Mvp: Kosareva