L'Intervolley Foligno chiude bene l'anno con il 3-0 alla TMM Futura Energie Perugia

C'era da chiudere al meglio l'anno solare, per giunta davanti al proprio pubblico, e l'Intervolley Foligno ha compiuto in pieno la mia missione. A cadere sotto i colpi di capitan Cester (ancora il migliore con 22 punti realizzati) e compagni è la TMM Futura Energie Perugia, che malgrado non abbia a tratti sfigurato non riesce a schiodarsi dal fondo della classifica.

LA PARTITA - Grezio non cambia e schiera la stessa formazione di otto giorni fa: Piumi al palleggio in diagonale con capitan Cester, Rodella e Ingrosso di banda, Codato e Merli al centro e Di Renzo libero.

Buono l'approccio dei Falchetti, a cui tenta di contrapporsi la formazione perugina, con elementi di esperienza quali Fuganti, Cittadino e Menetti: tuttavia qualche errore di troppo in fase break lascia campo libero ai biancoazzurri, che chiuderanno 25-20.

Si torna in campo con i folignati che spingono forte al servizio, la TMM però riesce a riportarsi in scia. Il finale però è di marca biancoazzurra e si vola sul 25-19.

Il terzo set scorre via sul filo dell'equilibrio fino a che la Iacact complici anche alcuni errori in ricezione da parte di Foligno, mette a segno un break importante nella fase conclusiva. Cester vuole però chiudere la pratica e realizza il punto del definitivo 25-23.

TABELLINO

Rossi Ascensori Foligno - TMM Futura Energie PG 3-0

[25-20 / 25-19 / 25-23]

Inter Volley Foligno

Piumi 2, Cester (K) 22, Rodella 11, Ingrosso 9, Codato 3, Merli 6, Di Renzo (L1), Paolucci, Mancini 1, Di Marco 3.

N.E. Alessi (L2), Beddini, Minelli, Chadtchyn .

All. Fabrizio Grezio

Ass. Luca Berardi

TMM Futura Energie PG

Fuganti (K) 6, Cittadino 11, Carbone 8, Pippi 8, Marini 3, Menetti 4, Buttarini (L1) Monteneri 2, Osnato (L2), Sessolo 2.

N.E. Mariani, Canalicchio.

All. Fabio Bovari

Ass. Daniele Panfili