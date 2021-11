Serie B, l'Intervolley Foligno trionfa nel derby. Italchimici al tappeto

L'attesa a Foligno era tutta per la stracittadina di serie B tra l'Intervolley e gli Italchimici. Ad aggiudicarsela nettamente, in un Pala Cicciolo sold out, sono stati gli uomini di Giuseppe Bua, che non hanno lasciato alcuno scampo avendo avuto la meglio per tre set a zero (25-21, 25-14, 25-23 i parziali).

Un dominio assoluto o quasi da parte della formazione biancazzurra, per la verità nettamente favorita alla vigilia, che si è aggiudicata il primo parziale grazie soprattutto a Cester, top scorer con 19 punti, ed un Rodella letale in fase break (25-21).

Ancora più netta l'egemonia dei Falchetti nel secondo set, con Chadtchyn che segna lo strappo decisivo (14-7). L'anticamera per un eloquente 25-14.

C'è più gara nel terzo set, con Urbani che cerca di impensierire i padroni di casa, ma sono loro ad aggiudicarsi gioco e partita. Per la squadra del presidente Piumi ecco dunque i primi tre punti stagionali per giunta nel match più prestigioso.

IL TABELLINO

Rossi Ascensori Foligno 3 - 0 Italchimici Inters. PG

[25-21 / 25-14 / 25-23]

INTERVOLLEY FOLIGNO: Piumi (K) 1, Cester 19, Chadtchyn 15, Rodella 9, Codato 3, Merli 5, Di Renzo (L1).

N.E. Alessi (L2), Beddini, Di Marco, Mancini, Minelli, Paolucci. All. Giuseppe Bua. Ass. Luca Berardi

ITALCHIMICI: Campana (K), Musco 2, Floris 2, Miorelli 7, Carotenuto 6, Molinari 5, Schippa (L1) 1, Guerrini, Spalazzi 1, Urbani 11, Bregliozzi.

N.E. - Battistelli, Caridi, Santini (L2). All. Restani Paolo. Ass. Fabio Bovari