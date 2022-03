Serie B, l'Intervolley Foligno pronta al ritorno in campo. Domani c'è Santa Croce

Un'altra prolungata sosta ha spezzato il ritmo del campionato di serie B, ma ora finalmente si riparte. La Rossi Ascensori Foligno si appresta ad ospitare domani alle ore 18 i Lupi Santa Croce, formazione toscana che attualmente occupa la terzultima posizione di classifica ed è in piena bagarre retrocessione. I biancoazzurri, oramai impossibile riagganciare la zona playoff, vogliono comunque cercare di chiudere al meglio il loro campionato, ma c'è l'incognita legata alla condizione, che non può essere massimale data la lunga e forzata inattività.

Ai canali social il coach Fabrizio Grezio fa il punto della situazione alla vigilia della partita:

"Dopo un mese ritorniamo in campo e ci aspetta una partita molto importante e difficile, contro la giovane formazione dei Lupi Santa Croce.

Non è mai facile tornare in campo dopo una sosta così lunga e riprendere tutte le attività, e proprio per questo c’è la curiosità di vedere in campo la squadra come reagirà, oltre alla volontà di riscattare la sconfitta dell’andata.

Sicuramente la squadra cercherà di dare il massimo ma sono anche consapevole che non posso pretendere dai ragazzi che siano subito al top della condizione, anche se cercheremo di sfruttare il fattore campo e le nostre sicurezze casalinghe per affrontare al meglio i prossimi impegni che ci vedranno in campo ogni tre giorni, a partire da mercoledì prossimo quando arriverà al PalaCiccioli la capolista San Giustino.

Il calendario sarà intenso e ristretto, con sette partite in meno di un mese di calendario, e dobbiamo assolutamente gestire le risorse che abbiamo a disposizione nel modo migliore specialmente sotto il profilo fisico e atletico".