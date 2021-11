Serie B, l'Intervolley Foligno ancora a bersaglio: 3-0 ad Orte

Prosegue il momento entusiasmante dell'Intervolley Foligno che riesce a dar seguito al trionfo nel derby contro gli Italchimici dello scorso weekend e rifila un altro 3-0, questa volta all'indirizzo di Orte.

Tuttavia la sfida, giocata nel pomeriggio odierno, non era iniziata bene: troppe imprecisioni avevano portato la squadra biancazzurra in svantaggio (6-8). La svolta arriva quando Cester e Chadtchyn iniziano a carburare: grazie alle loro iniziative si registra il sorpasso (16-14) e poi l'allungo decisivo (25-18).

L'avversario accusa il colpo ed inizia a commettere errori: ne approfittano i folignati che vanno sull'8-6. Le cose sembrano cambiare quando in battuta va Troiani e la ricezione biancazzurra viene messa in difficoltà: gli ospiti passano a condurre 16-15. Bua chiama il time out e la reazione è veemente: Codato e Cester trovano lo spiraglio giusto per sorpasso e allungo e Foligno va così sul 2-0.

Il terzo set è quasi una formalità: i padroni di casa scappano subito sull'8-3. Bua inizia a dare spazio ad elementi meno impiegati ma il gioco non ne risente, cosicchè il divario cresce ancora (16-10). Chiude l'errore in attacco da parte di Stella e per l'Intervolley la vittoria è oramai una realtà.

TABELLINO

Rossi Ascensori Foligno 3 - 0 Giovanni Paolo I Orte

[25-18 / 25-22 / 25-20]

FOLIGNO: Piumi (K) 2, Cester 18, Chadtchyn 17, Rodella 3, Codato 8, Merli 4, Di Renzo (L1), Mancini, Di Marco, Paolucci 2, Minelli. N.E. Alessi (L2), Beddini. All. Giuseppe Bua. Ass. Luca Berardi

ORTE: Troiani 1, Crocoli 1, Campana 8, Coluccia (K) 4, Martorelli 4, Stella 3, Passini (L1), Parisi 8, Facchini 2, Fratini. N.E. Aceto (L2) Giordani, Scarponi. All. Luca Crocoli. Ass. Sandro Moscatelli