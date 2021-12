L'Intervolley Foligno chiude il 2021 con un'amichevole con i ragazzi di C ed il presidente Piumi traccia un bilancio

La ripresa del campionato è ancora lontana ma è opportuno non perdere il ritmo, anche se l'ultimo impegno ufficiale si è rivelato vincente (3-0 è il risultato con cui i Falchetti hanno liquidato la TMM Futura Energie Perugia ultima della classe). L'Intervolley Foligno ha chiuso il 2021 con un'amichevole in famiglia contro i ragazzi che militano in serie C e l'occasione è stata utile per tracciare un billancio di questo anno solare che sta per chiudersi.

La parola va al presidente del sodalizio biancoazzurro Francesco Piumi, che sulla pagina Facebook del club ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"È stato un anno impegnativo, a fronte soprattutto dell’emergenza sanitaria, ma siamo contenti del lavoro che stiamo svolgendo in questa stagione 2021/22.

La prima squadra sta affrontando un girone complicato ed equilibrato a livello di valori espressi in campo, ma con il duro lavoro siamo convinti che si potranno scalare le posizioni in classifica e toglierci belle soddisfazioni, mentre l’attività del settore giovanile procede sempre con tanta attenzione, rivolta alla crescita dei nostri ragazzi rispettando i protocolli anti covid in palestra anche in questi giorni di particolare criticità.

Teniamo a ringraziare a tale proposito i nostri sponsor partner, che non hanno mai fatto mancare la loro disponibilità ed il loro supporto, investendo nel nostro progetto sportivo e alimentando così la nostra determinazione a voler costruire un progetto importante per la città di Foligno e per la pallavolo umbra.

Siamo orgogliosi del legame che si sta costruendo e siamo convinti che raccoglieremo insieme i frutti dei nostri sforzi: cogliamo l’occasione per augurare a tutti loro, agli atleti, allo staff tecnico e alle loro famiglie un 2022 ricco di gratificazioni! Forza Foligno!".