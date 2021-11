L'attacco della Bartoccini Fortinfissi Perugia ha di nuovo una freccia in più

In occasione della sfida tutt'altro che fortunata con Scandicci i presenti al PalaBarton avranno notato un particolare: Valentina Diouf è rimasta a guardare.

Nessun caso ovviamente: l'opposto, in uno degli ultimi allenamenti pre gara, ha rimediato una pallonata in un occhio e si è deciso di tenerla a riposo precauzionale onde evitare di peggiorare la situazione in vista delle prossime gare. Il problema tuttavia è stato risolto in tempi relativamente brevi e quella che rappresenta senza ombra di dubbio l'atleta di punta di questo roster è tornata ad allenarsi e tornerà quindi disponibile in vista dello scontro di domenica prossima a Vallefoglia, un vero spareggio contro una diretta concorrente per la salvezza.

La squadra di Urbino, complice la sconfitta senza rimediare punti da parte delle magliette nere, ha accorciato le distanze da queste ultime guadagnando una lunghezza in quanto sconfitte soltanto al tie break a Firenze. Luca Cristofani avrà dunque il suo bel daffare per preparare al meglio questo appuntamento di importanza vitale in cui bisognerà cercare a qualunque costo di centrare il risultato pieno onde evitare di finire nuovamente "nella mischia".

La domanda che in queste ore tutti gli sportivi si stanno facendo non può che essere la seguente: l'assenza di Valentina si è sentita e perchè? La risposta è, purtroppo, sì. A farlo capire sono le percentuali di un attacco che, nei momenti decisivi di ogni set, si è rivelato assai poco incisivo. Scandicci infatti ha avuto la meglio principalmente in questo fondamentale, totalizzando il 48% contro un non sufficiente 34% da parte di Perugia. Anastasia Guerra, con 17 punti, ha cercato in ogni modo di tenere in piedi la baracca ma non è bastato.

Poche ma semplici righe per far capire il ruolo che può rivestire questa giocatrice in una squadra bisognosa di maggiore concretezza e decisione: la mancanza o meno di queste qualità potrebbero costare set o addirittura partite. E domenica, in terra marchigiana, la questa squadra non se lo può di certo permettere.