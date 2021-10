Serie B, l'allenamento congiunto tra la Volleyball Foligno e la Sir Sicoma Monini Spoleto termina ancora in parità

Il test del Pala Paternesi termina 2-2. Luci ed ombre per i folignati, che stasera saranno nuovamente in campo a San Giustino

La Volleyball Foligno e la Sir Sicoma Monini Spoleto hanno disputato un nuovo allenamento congiunto, questa volta incasa dei folignati. Ieri sera questo test è finito con il risultato di 2-2 (20-25, 25-21, 25-23, 19-25) e si è potuto fare dunque il punto della situazione a circa otto giorni dall'inizio del campionato di serie B (entrambe le squadre saranno protagoniste nel girone F).

CRONACA - I padroni di casa partono con il freno a mano tirato e commettono troppi errori, rincorrendo sempre gli avversari che chiudono sul 25 a 20.

Di tutt'altro tenore il secondo set. I ragazzi di coach Restani rientrano in campo più incisivi in battuta e in attacco e a mantenendo a distanza gli ospiti (25- 21 Volleyball).

I fantasmi del primo parziale tornano a manifestarsi tuttavia in avvio del terzo parziale, donve i folignati commettono qualche errore di troppo e si ritrovano subito con un pesante svantaggio (7 a 2 per gli ospiti) ma trovano la freddezza e la lucidità per riavvicinarsi e raggiungere i ragazzi di Fontana sull’11 pari. Da qui le due squadre avanzano in equilibrio fino alla fine del set che si aggiudicano i falchetti grazie a un primo tempo di Carotenuto e un errore in attacco degli avversari (25 a 23).

Nel quarto ed ultimo set regna ancora l’equilibrio tra le due formazioni fino alla metà del set quando gli ospiti guadagnano e incrementano il break di vantaggio e i folignati non riescono a confermarsi in fase di contrattacco. (25 a 19 Sir Monini).

Termina così 2-2. In serata, per la Volleybal Foligno, altro test, stavolta contro San Giustino in trasferta.