Volley B maschile, il precampionato degli Italchimici parte da Cortona

La preparazione in palestra prosegue a gran ritmo ma la curiosità di vedere all'opera gli ambiziosi Italchimici cresce. Gli innesti sul mercato si sono rivelati di primo livello ed una prima occasione per testare sul campo le proprie ambizioni si avrà a Cortona, dove è previsto per venerdì prossimo l'allenamento congiunto tra la squadra locale e quella guidata da Marco Restani. L'obbiettivo è ovviamente arrivare pronti al 9 ottobre, giorno in cui inizierà il campionato di B (girone F) il cui calendario prevede l'esordio ad Orte. I vicini toscani, che puntano ad una serie C da protagonisti, restituiranno poi la visita esibendosi in una sorta di replica mercolesì 21 al PalaPaternesi.

Ma non è tutto: si andrà avanti a tappe pressochè forzate. Sabato 24 i folignati affronteranno sempre tra le mura amiche Osimo, squadra marchigiana militante anch'essa in serie B, mentre venerdì 30 si replicherà a campi invertiti.

Di seguito la lista completa (probabilmente ancora provvisoria) degli allenamenti congiunti in programma:

Cortona - Italchimici venerdì 16 settembre

Italchimici - Cortona mercoledì 21 settembre

Italchimici - Osimo sabato 24 settembre

Osimo - Italchimici venerdì 30 settembre