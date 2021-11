Serie B, gli Italchimici Foligno tornano a vincere in casa

Tre trasferte non felici possono pesare come un macigno, ma si può dire gli Italchimici Foligno si siano ritrovati forse nel momento più delicato. Al PalaPaternesi gli uomini di coach Restani sono riusciti a vincere per 3-1 contro una delle formazioni più accreditate del girone, l'Invicta Grosseto (25-23, 19-25, 25-21, 25-23 i parziali). La conferma che li attende non sarà delle più agevoli: sabato 20 novembre, sempre in casa, si disputerà il derby con la Sir Monini Spoleto, in concomitanza con l’evento di beneficienza #AliVitaCoraggio. Fischio di inizio alle 18.

LA PARTITA - E' stata una vittoria a tratti sofferta per gli umbri, ma pienamente cercata e voluta. Restani ha mandato in campo la seguente formazione: diagonale Bregliozzi-Urbani, Spalazzi e Miorelli in posto 4, al centro Molinari e Carotenuto con Schippa libero.

La partenza dei padroni di casa, decisi a fare subito sul serio, è di quelle sperate: il parziale si ferma dunque sul 12-8. Grosseto però non sta a guardare e si rivela abile a sfruttare alcune imprecisioni dei folignati. Risultato ribaltato e 15-16. Gli Italchimici però non mollano e, grazie ad una buona fase di contrattacco, si aggiudicano il primo parziale per 25-23.

Foligno però non riesce a ripetersi e subisce il ritorno dei maremmani (3-9). Restani getta nella mischia Campana e Musco che riescono a dare una piccola scossa, Grosseto recepisce bene e si tiene a distanza di sicurezza (10-16). Chiude un errore al servizio di Guerrini (19-25).

Terzo set equilibrato per una buona metà, fino a quando due muri di Molinari segnano un solco determinante (16-12). Nel finale c'è da registrare un infortunio occorso a Pellegrino e un cartellino rosso comminato ad Alessandrini, ma ciò non impedisce agli Italchimici, con l'errore dai nove metri di Rossi, di riportarsi in vantaggio (25-21).

Nel quarto set si assiste ad una lotta serrata, ma è di Foligno l'allungo decisivo (22-18). Decide ancora un errore in battuta e alla fine la festa è tutta azzurra.