Volley B maschile, positivo il debutto degli Italchimici: 3-1 a Cortona

Gli Italchimici di Foligno non hanno nascosto le proprie amibizioni e già nel primo test stagionale hanno già dimostrato di voler fare sul serio.

Cortona, squadra militante in serie C ma con ambizioni di altissima classifica, nulla ha potuto contro i biancoazzurri, apparsi ben motivati ed in discreta condizione quando al via del campionato mancano circa tre settimane.

Il risultato finale è stato di 3-1 e sabato prossimo è previsto il replay a campi invertiti (ore 17:30). Il mercoledì successivo invece gli Italchimici riceveranno la visita di Osimo, formazione iscritto alla serie B.

COACH SODDISFATTO - Questo il pensiero di Paolo Restani al termine del match (fonte valleumbrasport.it): "Sono soddisfatto della prestazione della squadra l’atteggiamento è stato molto positivo, stiamo lavorando molto bene i ragazzi si impegnano al massimo. Abbiamo perso il primo set a causa dei troppi errori in battuta, poi però siamo cresciuti ed abbiamo vinto gli altri tre set".