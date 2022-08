Con Irene Della Giovanpaola anche posto 3 di Trevi Volley è completo

La ASD Trevi Volley è lieta di annunciare il ritorno, per la stagione 2022-2023, della centrale Irene Della Giovanpaola. Classe 1997, 183 cm di altezza, Irene torna a vestire la casacca biancoazzurra per la terza volta, questa volta dopo l’esperienza con la IUS Pallavolo Arezzo.

“Quando mi è stata fatta la proposta di tornare a giocare a Trevi non c’è stato molto da pensare e ho accettato subito” chiosa la giocatrice, ”è la società dove sono cresciuta e tornare per la terza volta è come ritornare nuovamente a casa”.

Con l’innesto di Irene la Trevi Volley completa così il roster per quanto riguarda il reparto di posto tre. Ma no solo, Irene sarà parte integrante anche per quanto riguarda il settore giovanile. “Da questa stagione mi aspetto grandi emozioni e soddisfazioni” continua “anche per quanto riguarda l’allenamento delle squadre giovanili”.

Sarà una stagione lunga ed impegnativa e la sua esperienza sarà di sicuro apporto sotto tutti gli aspetti. “Il mio obiettivo più grande” conclude “come in tutte le stagioni, è quello di crescere sia tecnicamente che personalmente grazie alle esperienze e agli stimoli che questa società ha sempre saputo offrirmi”. In bocca al lupo Irene e bentornata.