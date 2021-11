Intervolley Foligno, Giuseppe Bua non è più il coach

La sconfitta per 3-1 patita a Prato è costata la panchina a Giuseppe Bua. La società, all'indomani di questo risultato, che confina i Falchetti in una posizione assai anonima nella classifica di questo girone ha deciso di sollevarlo dall'incarico ed affidarsi per la sostituzione, almeno per il momento, ad una soluzione interna. A guidare la squadra sarà Mirco Giappesi, attuale responsabile tecnico del settore giovanile del club biancoazzurro.

La società dunque tenta di dare una scossa dopo un avvio di stagione non in linea con le proprie ambizioni. Di seguito la nota diffusa su Facebook:

"La società Inter Volley Foligno comunica di aver sollevato Giuseppe Bua dall’incarico di allenatore della prima squadra di Serie B, e coglie l’occasione per ringraziarlo per l’impegno profuso dall’inizio della stagione e per la serietà e la professionalità dimostrata, augurandogli buona fortuna per le prossime esperienze pallavolistiche.

La guida tecnica della prima squadra è stata temporaneamente assegnata al responsabile tecnico del settore giovanile Mirco Giappesi".