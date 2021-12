Intervolley Foligno, scelto il nuovo allenatore: è Fabrizio Grezio

Il 3-1 subito a Prato, unito ad una partenza non certamente all'altezza delle sue ambizioni, ha indotto l'Intervolley Foligno al cambio di allenatore. Via Giuseppe Bua, ecco Fabrizio Grezio. Si è optato dunque per una scelta non certamente operata a cuor leggero al fine di cercare di dare una scossa in vista del prossimo severo impegno casalingo contro la JVC Civita Castellana.

Ai canali social dei Falchetti è toccato al direttore sportivo Giulio Badino dare il benvenuto al neo coach: "Abbiamo scelto Fabrizio perché è un allenatore di personalità, con un’esperienza consolidata, che può vantare ottime competenze tecniche e tattiche oltre ad uno spessore umano importante e che può aiutarci, in questo momento, a uscire da una situazione difficile".

Grezio sarà presto in campo per il primo allenamento con la sua nuova squadra: obbiettivo quanto mai necessario tornare a correre quanto prima.