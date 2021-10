Inizia oggi il campionato della 3M Perugia e si punta subito al bottino pieno

Il campionato di serie(girone E) è alle porte e laè pronta per affrontare il suo primo impegno stagionale, tra le mura amiche (oggi, sabato 16 ottobre alle 17 palestra Capitini), contro la. Una sfida alla quale la formazione biancorossa arriva tra diverse certezze e qualche dubbio che la fase di preparazione estiva ha prodotto.

Il nuovo roster disegnato dal DS Mario Salibra è giovane e di qualità, tanto da lasciare sperare in una stagione dalle prospettive importanti. Dall’altro lato, i diversi cambiamenti hanno chiaramente generato un po’ di difficoltà nel creare sin da subito il giusto amalgama nel gioco. Ecco come spiegare l’altalena nelle prestazioni amichevoli e un approccio sicuramente misurato al primo impegno ufficiale.

“Chieti è un avversario di tutto rispetto – dichiara alla vigilia coach Buonavita – con delle individualità importanti, soprattutto al centro, che potranno crearci qualche problema. Le ragazze in questi giorni si sono allenate molto bene e sono convinto che faranno una prestazione importante. Al di là del giusto rispetto per gli altri, l’obiettivo è partire subito con una vittoria”. Per centrare i primi tre punti della stagione, Buonavita si affiderà con tutta probabilità a quello che ad oggi può definirsi il sestetto titolare: Manig al palleggio, Bianchini opposto, Fava e Pero al centro, Traballi e Giugovaz ai lati e Rota libero. La gara sarà diretta dagli arbitri, Marco Pazzaglini e Fabio Sumeraro.