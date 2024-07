Incassa 6mila euro per attività gratuite, pena ridotta per consigliere FIPAV Umbria

C’è un aggiornamento importante in merito alla vicenda del consigliere FIPAV dell’Umbria sospeso da ogni attività federale per 8 mesi a causa di alcune retribuzioni non previste. Come stabilito dal Tribunale Federale della FIPAV, il protagonista della vicenda ha preteso in maniera illegittima e quindi incassato compensi in denaro non dovuti per lo svolgimento di attività istituzionali a lui delegate. Tra l’altro, queste stesse attività non sono state autorizzate da alcun ente e il tutto è avvenuto all’insaputa del presidente del Comitato.

In pratica sono state emesse due fatture, entrambe di 3mila euro, rispettivamente per una consulenza social relativa al Trofeo delle Regioni e un’altra consulenza dello stesso tipo per gli Europei Maschili di volley. Lo scorso giugno l’uomo aveva provato a difendersi, spiegando di aver restituito metà dell’importo guadagnato tramite note di debito. In quel caso, questa ricostruzione, come anche la giustificazione di non essere a conoscenza della regola che non permetteva di svolgere incarichi remunerati in quanto consigliere regionale, non servirono ad evitare la sospensione. Ieri la Corte di Appello Federale ha rivisto la sentenza.

Il ricorso del consigliere si è basato su alcuni dati di fatto. In particolare, è stata ribadita l’assoluta buona fede dell’uomo che sarebbe stato inconsapevole a causa dell’inesperienza. La difesa ha inoltre puntato sul fatto che non ci fosse alcun intento fraudolento nel comportamento tenuto durante gli eventi contestati. La Corte ha in parte accolto il ricorso, tanto è vero che la sospensione da ogni attività federale del consigliere è stata ridotta da 8 a 3 mesi.