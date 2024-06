Incassa 6mila euro per attività gratuite, sospeso consigliere FIPAV Umbria

Chi ha tanti soldi vive come un pascià, come ci ricorda una vecchia e famosa canzone, ma in alcuni casi bisognerebbe anche starne alla larga per evitare guai. Lo sa bene il consigliere del Comitato Regionale della FIPAV Umbria che è stato sospeso ieri per 8 mesi da ogni attività federale. Che cosa ha combinato di tanto eclatante per meritare una sanzione del genere?

Come stabilito dal Tribunale Federale della FIPAV, il protagonista della vicenda ha preteso in maniera illegittima e quindi incassato compensi in denaro non dovuti per lo svolgimento di attività istituzionali a lui delegate. Tra l’altro, queste stesse attività non sono state autorizzate da alcun ente e il tutto è avvenuto all’insaputa del presidente del Comitato. In pratica sono state emesse due fatture, entrambe di 3mila euro, rispettivamente per una consulenza social relativa al Trofeo delle Regioni e un’altra consulenza dello stesso tipo per gli Europei Maschili di volley.

Non è bastata la difesa dell’uomo che ha sottolineato di aver restituito metà dell’importo guadagnato tramite note di debito, come anche non è stata sufficiente la giustificazione di non essere a conoscenza della regola che non permetteva di svolgere incarichi remunerati in quanto consigliere regionale. L’errore ammesso dal consigliere ha spinto il Tribunale Federale a sospenderlo appunto per otto mesi da qualsiasi attività legata alla FIPAV.