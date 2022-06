Pallavolo maschile, in cinque salutano la Emrgroup

La Emrgroup San Giustino è a caccia di rinforzi per rafforzare l'organico in vista della più che probabile partecipazione al campionato di serie A3 2022/23, ma prima lavora sulle uscite. Sono in cinque, dopo una stagione memorabile, ad abbandonare il club biancoazzurro, che con un brevissimo comunicato stampa li congeda così:

"La ErmGroup Pallavolo San Giustino in attesa di presentare i neo atleti che entreranno a far parte di questa grande famiglia, ringrazia e saluta tutti coloro che con impegno, passione, costanza e attaccamento alla maglia hanno reso possibile il sogno biancoazzurro.

Un caloroso grazie a Rinaldo Conti e Giulio Cesaroni, per lungo tempo a fianco della Pallavolo San Giustino, a Carmelo Muscarà, Francesco Sideri e a Nico Zangarelli. Grazie a tutti voi per averci regalato tantissime emozioni".

Ancora non è ufficiale dunque il salto di categoria, ma la società presieduta da Goran Maric è già da tempo al lavoro per non farsi trovare impreparata. Il futuro è adesso.