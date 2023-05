Volley, il settore giovanile della Sir Safety Susa Perugia entra nella fase calda della stagione

Entra nel vivo la stagione delle squadre minori e delle selezioni giovanili della Sir Safety Susa Perugia.

In serie B maschile girone F la Sir Safety Perugia di coach Fontana chiude sabato il proprio cammino sul campo di Prato. Ultimo posto in classifica per la giovanissima compagine bianconera composta quasi nella propria totalità da atleti under 19.

In serie C maschile due le formazioni in lizza nei quarti di finale playoff.

La Volley Giovanile Sir Perugia di coach Taba, pur in formazione rimaneggiata, ha espugnato martedì nella gara d’andata il palasport di Città di Castello al quinto set con i parziali di 21-25, 25-20, 16-25, 27-25, 14-16. Match di ritorno martedì prossimo 9 maggio a Perugia.

La Sir Safety Mericat di coach Di Titta, anch’essa con alcune defezioni in organico, ha invece ceduto ieri tra le mura amiche in tre set (20-25, 23-25, 21-25) contro Spoleto. Sabato proprio a Spoleto la sfida di ritorno. Per entrambi i quarti di finale vale la regola dei punti a vittoria con, in casi di pari punti al termine delle due gare, il golden set a decidere il passaggio in semifinale.

Anche in serie D maschile due le compagini bianconere impegnate nei playoff ed entrambe attese da gara 2 di semifinale domenica 7 maggio. La Volley Giovanile Sir Perugia di coach Moscioni va a Sigillo per cercare di ribaltare lo 0-3 subito la scorsa settimana tra le mura amiche, la Sir Safety Mericat di coach Bonifazi è di scena a Cascia per difendere il successo 3-1 nella sfida d’andata.

Nei campionati di categoria è invece tempo di finali regionali. Con l’under 15 di coach Moscioni sconfitta la scorsa settimana nell’atto conclusivo al quinto set dalla School Volley Perugia, domenica 7 maggio è il giorno della finale regionale per l’under 19 Sir Safety Mericat di coach Fontana che sfida Città di Castello per il gradino più alto del podio umbro.

Nella categoria under 17 è già in finale regionale, prevista per domenica 14 maggio, la Sir Safety Mericat di coach Fontana mentre stasera semifinale di ritorno per la Volley Giovanile Sir Perugia di coach Moscioni che affronta la School Volley Perugia (nella sfida d’andata vittoria dei bianconeri 3-1).

In under 13 in corso di svolgimento la regular season con tre formazioni bianconere iscritte. Al comando la Volley Giovanile Sir Perugia dei tecnici Moscioni e Di Francesco con 40 punti tallonati dalla Sir Safety Mericat allenata dalla coppia Bonifazi-Bulletta seconda a quota 31. Chiude la classifica la Volley Giovanile Sir Perugia “Gialla” di coach Staccini con 2 punti.

In S3 infine sarà sfida tutta in famiglia sabato nella finale regionale tra la Volley Giovanile Sir Perugia di coach Moscioni e la Sir Safety Mericat di coach Bonifazi.