Ermgroup, stilato il nuovo calendario della serie B

Il comunicato della Federazione Italiana Pallavolo diramato nella serata di mercoledì 19 gennaio ha dunque fissato i criteri per la ripartenza dei campionati sospesi a causa del Covid-19, fra cui anche quello di Serie B maschile. Sempre con un occhio di attenzione all’evolversi della situazione generale, si ricomincerà il 12 e 13 febbraio nel rispetto del calendario originario, per cui verrà disputata la 16esima giornata (quinta di ritorno), con la ErmGroup San Giustino che al palasport di via Anconetana affronterà il Prato domenica 13 alle 17. Di conseguenza, i turni finora cancellati verranno recuperati dopo la data inizialmente prevista per la conclusione della stagione regolare, ossia il 26 marzo. Le prime quattro giornate di ritorno (ossia quelle dalla 12esima alla 15esima) diventano così le ultime e andranno in scena tutte nel mese di aprile: domenica 3 alle ore 17, la ErmGroup riceverà la Giovanni Paolo I di Orte e nel fine settimana successivo giocherà a Spoleto contro la Sir Safety Monini Perugia; stando all’orario delle gare casalinghe, l’inizio è previsto per le 18 di sabato 9 aprile. Week-end di sosta il 16 e 17 aprile, in concomitanza con la Pasqua e poi gli ultimi due turni, con date e orario da stabilire perché le sei partite si giocheranno in contemporanea; il 23 o 24 aprile, ErmGroup in casa contro Imballplast Arno 1967 di Castelfranco di Sotto e il 30 aprile o il 1° maggio epilogo a Civita Castellana contro la Ecosantagata. Relativamente al recupero di Grosseto, che ha subito un ulteriore rinvio senza calendarizzazione al momento del comunicato federale, il match potrà essere disputato dopo la data stabilita per la ripartenza (teoricamente dal 7 febbraio) e non oltre il 25 marzo, quindi si giocherà per motivi di forza maggiore in un giorno di metà settimana.